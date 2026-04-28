Paradela destaca que Huelva concentra "un tercio de la nueva inversión industrial que llega a Andalucía"

Visita del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, a la fábrica de Don Simón en Villanueva de los Castillejos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha destacado este martes que la provincia de Huelva concentra "aproximadamente un tercio" de la nueva inversión industrial que llega a Andalucía.

Así lo ha puesto de manifiesto en una atención a medios tras visitar Villanueva de los Castillejos y Villanueva de las Cruces (Huelva) para conocer distintos proyectos en marcha relacionados con las energías y la minería de la provincia.

En este sentido, el consejero, en primer lugar, ha visitado la fábrica de Don Simón, en Villanueva de los Castillejos, donde se ha interesado por la apuesta por el aprovechamiento de los residuos de naranja, por el autoconsumo y compromiso de electricidad 100% renovable y el uso de biomasa y biogás para energía térmica.

"Realmente es un ejemplo del tipo de industria limpia que persigue la Unión Europea y que desde luego nosotros desde el Gobierno de Andalucía tratamos también de impulsar", ha resaltado el consejo.

Tras ello, Paradela se ha desplazado hasta Villanueva de las Cruces, donde ha mantenido un encuentro con su alcalde, Alonso Limón, para conocer "las necesidades y posibilidades que ofrece la comarca para el desarrollo de la industria y de la minería".

Así, Paradela se ha referido a la puesta en marcha de un proyecto "muy ilusionante" relacionado "con la recuperación de residuos, lo que llaman tailings, de la antigua mina de Tharsis".

"Es un proyecto serio, con una inversión muy relevante, que desde luego seguimos de cerca desde la Consejería, que es la que tiene las competencias sustantivas en la materia y hay también solicitudes de permisos de investigación minera que evidentemente también generan ilusión", ha abundado.

En este sentido, el consejero ha destacado que la provincia aúna "las tres patas de la Consejería" y, además, "tienen un nivel de incidencia muy importante, hasta el punto de que Huelva está concentrando aproximadamente un tercio de la nueva inversión industrial que llega a Andalucía".

"En Huelva están los grandes proyectos de hidrógeno renovable de Andalucía, junto con el Campo de Gibraltar, y en la provincia se encuentra el corazón de la actividad de la minería metálica de la comunidad", ha finalizado.