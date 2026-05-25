El Plan Romero rediseña de forma preventiva la vuelta por Caminos de Cádiz por el incendio de Almonte (Huelva)

Reunión con las hermandades de Cádiz para el rediseño del camino de vuelta. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMONTE (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

El Plan Romero 2026 diseña un dispositivo de vuelta alternativo para los Caminos de Cádiz de manera preventiva a causa de las labores de control y extinción del incendio de Almonte (Huelva) declarado en la tarde de este domingo, según informa EMA 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el Comité de Operaciones del Plan Romero, dirigido por el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en el que han participado las doce filiales gaditanas, ha acordado modificar en parte el camino de vuelta.

En este sentido, de forma general, la tracción mecánica de las hermandades discurrirá por la playa, mientras que la tracción animal lo hará por carretera. Se respetarán los horarios y orden de paso de las filiales, que realizarán el recorrido en cápsulas ordenadas y reguladas por la Agencia de Emergencias de Andalucía de forma conjunta con la Guardia Civil y el Parque Nacional, siempre al amparo del Operativo del Plan Romero.

Esta medida se ha adoptado para extremar la precaución y evitar la zona en la que siguen interviniendo los medios de EMA Infoca en las tareas de estabilización del incendio declarado el pasado domingo en el Paraje del Rincón del Membrillo.

La Junta de Andalucía, el Parque Nacional y la Guardia Civil han ofrecido colaboración y distintas alternativas a cada situación de logística y organización planteada por las hermandades para garantizar el buen discurrir y normalidad de los caminos de vuelta de Cádiz. También se ha facilitado la vuelta a todos aquellos peregrinos gaditanos que quieran emprender el camino por carretera.

Los representantes de las doce hermandades gaditanas que han asistido a la reunión han agradecido al operativo el diseño de este nuevo planteamiento que les permite seguir disfrutando con seguridad de los caminos de vuelta. Todas las filiales emprenderán el regreso el miércoles y el jueves y llegarán a Sanlúcar de Barrameda en el día y orden previsto inicialmente, sin cambios en este sentido.

Los horarios se reajustarán conforme a las mareas, las necesidades de planificación y organización del dispositivo y los propios peregrinos, y teniendo en cuenta que van a discurrir todos en las cápsulas planificadas.