El proyecto Refloresta sitúa el foco en la restauración de los terrenos afectados por el incendio de Almonaster (Huelva)

Zona afectada por el incendio de Almonaster la Real en 2020. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El incendio que arrasó en agosto de 2020 cerca de 15.000 hectáreas pertenecientes a seis municipios de Huelva, con Almonaster la Real como epicentro, ha sido el principal objeto de estudio de la sexta comisión de seguimiento del proyecto Refloresta, que se ha centrado en los trabajos de restauración de los terrenos afectados por dicho incendio, con la participación de técnicos de las diez entidades beneficiarias y de los dos países implicados, España y Portugal.

Según ha indicado la Junta en una nota, el proyecto de cooperación plurirregional Refloresta, puesto en marcha en 2023 bajo el lema 'Innovación tecnológica, social y en gobernanza para mejorar la prevención y acelerar la recuperación de los ecosistemas y paisajes afectados por incendios', se desarrolla en el marco del Programa Interreg España-Portugal (Poctep) 2021-2027.

El objetivo es favorecer la adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos de catástrofes, así como la resiliencia del ecosistema paisaje, teniendo en cuenta nuevos enfoques científico-técnicos en el diseño de planes de restauración.

Con un presupuesto de más de dos millones de euros, arrancó en el mes de septiembre de 2023 con una duración prevista de 36 meses, y está liderado por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como Beneficiario Principal (BP) del proyecto.

El resto de las entidades del consorcio son la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, M.P. (Amaya), la Universidad da Coruña (UdC), la Universidad de Córdoba (UCO), la Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Boreas, IDAF, Aguiar Floresta, Quercus y la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León.

En esta ocasión, las reuniones se desarrollaron mediante videoconferencia y se realizó una visita de campo a dos de los seis ámbitos piloto de restauración sobre los que se está trabajando en el proyecto, y que se distribuyen del siguiente modo: dos en Andalucía, dos en Castilla y León y dos en Portugal. Concretamente se visitaron los pilotos 1 y 2, localizados en Huelva sobre los terrenos afectados por el incendio forestal de Almonaster la Real de 2020.

Sobre este ámbito está trabajando la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente sobre la base de los proyectos redactados por la Agencia de Medio Ambiente y Agua, en las que se han tomado en consideración las aportaciones del resto de beneficiarios en las acciones anteriores y desarrollo de comisiones de seguimiento previas.

Durante la comisión de seguimiento se analizó el avance técnico y económico de las diferentes actividades del proyecto, la ejecución de las acciones, en especial el estado de los trabajos de reforestación y limitaciones actuales principalmente en el caso de los pilotos de Andalucía, en el que se propone dejar la plantación para el mes de octubre, esperando que las condiciones sean buenas durante el principio del otoño, por lo que se está planteando una prórroga del proyecto de forma que se lleven a cabo con éxito estos trabajos.

EL INCENDIO

El incendio, que se originó el 27 de agosto de 2020 en el paraje de Olivargas (Almonaster la Real), afectó a seis municipios de la parte central de la provincia de Huelva incluidos dentro de la comarca natural del Andévalo y en la parte sur de la comarca Sierra de Huelva: Almonaster la Real --10.257 hectáreas--, Zalamea la Real --2.596 hectáreas--, El Campillo --2.448 hectáreas--, La Zarza-Perrunal --462 hectáreas--, Valverde del Camino --37 hectáreas-- y El Cerro del Andévalo --12 hectáreas--.

El incendio tuvo una profunda relevancia social debido a su dimensión, su intensidad y, especialmente, porque tuvo consecuencias directas sobre la población y sus bienes.

Además de los trabajos desarrollados como actuaciones de emergencia tras el incendio, desde la Dirección General de Gestión del Medio Natural, Biodiodiversidad y Espacios Protegidos, se constituyó un grupo de trabajo científico-técnico vinculado a la restauración.

El objetivo fue ayudar a plantear las actuaciones futuras que promuevan la restauración de la vegetación del área incendiada mediante el análisis territorial, exponiendo las principales variables que pueden sustentar el diagnóstico del estado post-incendio, ilustrar los puntos para tener en cuenta en el planteamiento de directrices generales para la restauración y apoyar la toma de decisión necesaria para el diseño de cada uno de los planes de restauración que sean elaborados.

Los ámbitos piloto de restauración de Andalucía se ubican en terrenos públicos afectados por el incendio en completa integración con las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento en dichos terrenos, y sobre los cuales se están ejecutando acciones de sensibilización e implicación de las comunidades locales del entorno.