La Red Andaluza de Teatros Públicos lleva 14 espectáculos a siete municipios en la primera quincena de julio

Archivo - 'Y El Regusto', De La Imbuición. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos (RATP) ofrecerá en la provincia de Huelva un total de 14 funciones de circo, música, danza y teatro entre el 1 y el 18 de julio, en colaboración con los ayuntamientos de Trigueros, Valverde del Camino, Aracena, Cartaya, Punta Umbría, Aljaraque y Moguer. Esta iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte, gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC), tiene como objetivos la creación de nuevos públicos y el fortalecimiento del tejido profesional del sector cultural andaluz.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la programación arrancará el 1 de julio con dos propuestas circenses. A las 21,00 horas, el Teatro Municipal de Trigueros acogerá 'Mute', primer montaje de la compañía vasca Orain-Bi, integrada por Sara Álvarez y Rodrigo Lacasa, distinguido con el Premio al Mejor Espectáculo de Euskadi 2022.

Esa misma noche, a las 22,00 horas, la plaza de la Música Lucas Macías Navarro de Valverde del Camino será escenario de 'Diábolo Classic Metal', de los Hermanos Infoncundibles. El espectáculo combina música, circo y humor a través de la historia de dos peculiares hermanos que, instantes antes de iniciar un concierto, se cuestionan si Beethoven hubiera sido rockero o malabarista si hubiera nacido en la actualidad.

Por otra parte, la música llegará a Trigueros el 3 de julio con 'Aromas del Sur Cuarteto', de Diego Valdivia. El concierto, programado a las 21,00 horas en el Teatro Municipal, reúne piano de cola, percusión, guitarra española y danza española en un repertorio que alterna composiciones propias con versiones de temas ampliamente conocidos.

El testigo de la programación en este municipio lo tomará el espectáculo circense de Manolo Carambolas con 'Yesterday', el 8 de julio. A las 21,00 horas en el Teatro Municipal. Mientras, a las 22,00 horas, David Cebrián representará 'WC' en la plaza Ramón y Cajal de Valverde del Camino.

La danza centrará la programación del 10 de julio en Aracena. La plaza de Santo Domingo acogerá a las 21,00 horas 'Bajo el árbol', de la compañía Lucía Vázquez, y media hora después será el turno de 'Y el regusto', de La Imbuición.

Ese mismo día, la plaza Redonda de Cartaya ofrecerá una doble propuesta escénica a partir de las 22,30 horas: el espectáculo de circo 'Ungravity Circus' y la representación teatral 'Los Firefly. Una del Oeste', de Vagalume Teatro. 'Ungravity Circus' regresará a la programación el 15 de julio con una nueva función en el Teatro Municipal de Trigueros, prevista para las 21,00 horas.

También el 15 de julio, la plaza Ermita del Santo de Valverde del Camino acogerá, a partir de las 22,00 horas, 'Naufragio Universal', una propuesta de danza contemporánea firmada por Marco Vargas y Chloé Brûlé.

La programación continuará el 17 de julio con dos citas. Por un lado, el Teatro del Mar de Punta Umbría recibirá a las 22,00 horas la comedia teatral 'El asesino de la regañá'. Por otro lado, Diego Valdivia presentará nuevamente 'Aromas del Sur Cuarteto' en el Edificio Municipal de Bellavista, en Aljaraque.

La primera parte de la programación para el mes de julio concluye el 18 de julio en Moguer, donde la compañía Da.Te Danza pondrá en escena '¿Cuál es mi nombre?', a las 22,30 horas en la plaza Pilar Quilón.