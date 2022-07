La Red Andaluza de Teatros Públicos lleva las artes escénicas a Trigueros, Almonte, Punta Umbría y Aracena (Huelva)

HUELVA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico lleva las artes escénicas a Trigueros, Almonte, Punta Umbría y Aracena esta semana. Estos espectáculos han sido programados dentro de esta iniciativa en la que participan municipios andaluces.

Según informa la Junta en nota de prensa, este miércoles se podrá ver en Trigueros 'Imagina ¡Un circo mágico!' de la compañía de 'daniDanielo'. Esta obra cuenta la historia de Imagina, el mundo donde vive Tula, lleno de color pero que, desde hace algunas Lunas, se ha teñido de grises debido a que Tula "lleva un tiempo triste y sin ilusión porque sus sueños siempre duermen y sueñan en despertar".

"Pero un día, llega daniDanielo, un viajero muy carismático y lleno de secretos, que no dudará ni un instante en ayudar a Tula a pintar de nuevo sus sueños, dándole la posibilidad de poder conseguirlos, y demostrándole que no solo basta con soñarlos sino que hay que trabajar sobre ellos. Ella no se lo pondrá fácil al visitante, y en cada decisión, dará un giro a los colores", ha explicado la Junta.

Una obra cargada de magia, de números de circo, de música, de luz, "de cambios, de ilusión y, sobre todo, de esfuerzo y de mensajes positivos".

Por su parte, en Almonte, también el día 13, la formación 'A la Sombrita' representará 'Cuentos de pocas luces' un paseo por los orígenes de los cuentos y el teatro de sombras para su producción, y que van desde el descubrimiento del fuego hasta la invención de cine.

Al respecto, el punto de partida se sitúa en las cavernas con el descubrimiento del fuego, y se hará una recreación de cómo pudo ser el primer cuento del mundo. El descubrimiento de la música y los ritmos, la utilización de objetos y la fabricación de herramientas, servirán para inspirar los nuevos cuentos, pasando por sombras de manos y corporales a la utilización de objetos y títeres articulados. Por último, las proyecciones y efectos visuales artesanales, justo antes de la invención del cine.

Asimismo, el programa continúa este viernes en Aracena con 'Manipulación' de la compañía David Segura. Esta producción la protagoniza un intérprete que ejerce la toma de control del comportamiento de la bailarina, utilizando técnicas de persuasión o de sugestión mental, en busca de eliminar las capacidades críticas o de autocríticas.

Así, el amplio rango de tácticas psicológicas capaces de subvertir el control de un individuo sobre su propio pensamiento, comportamiento, emociones o decisiones.

Por último, Punta Umbría acogerá, también el 15, 'Tiempos viejos' de TanTonTería Teatro. Una historia en la que "todo comienza cuando José escapa de la residencia de ancianos para tirarse en paracaídas porque demostrar a todos que todavía es válido", ha descrito la Junta.

'Tiempos Viejos' es una historia en la que los abuelos reviven su pasado, viven su propia realidad y sueñan con un nuevo futuro. Los mayores se ven reflejados en dos personajes entrañables que "no son, sino el reflejo del anciano universal". "Si un anciano decide enamorarse como un adolescente, o soñar como un niño, ¿es menos anciano?, cada uno puede decidir que edad tener, al fin al cabo son los únicos que han pasado por todas las edades", ha incidido la Junta. Con 'Tiempos Viejos' esta formación quiere un especial reconocimiento a todas aquellas personas cuidadoras.