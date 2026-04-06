La Red Andaluza de Teatros Públicos programa 14 funciones en el mes de abril en Huelva

Archivo - Espectáculo 'Xpectro'. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos programa, en colaboración con los ayuntamientos de Aracena, Almonte, Moguer, Punta Umbría y Valverde del Camino, un total de catorce funciones de danza, teatro, circo y música, hasta el 29 de abril. Esta iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte, gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC), busca generar nuevos públicos para las artes escénicas a la vez que se refuerza la producción artística.

Precisamente para alcanzar este objetivo, doce de las catorce funciones programadas forman parte de Abecedaria, circuito destinado específicamente a público escolar. Así, la programación de Abecedaria comenzará esta misma semana en Aracena, Almonte y Valverde del Camino, ha indicado la Junta en una nota.

Concretamente, 'El Círculo', una propuesta de circo contemporáneo que combina distintas disciplinas con un lenguaje visual accesible de la compañía Truca Circus, se representará este miércoles en Aracena; el mismo día que 'Cateura', de Alas Circo Teatro, estará en Almonte. Al día siguiente, esta compañía visitará también Valverde del Camino. Esta propuesta espectáculo que integra circo y teatro con elementos de sensibilización social.

La danza será las protagonistas la siguiente semana con 'Memorias de Trapo', de La Mona Danza, que pasará por Moguer y Valverde los días 14 y 15 de abril respectivamente. Cuestiones como la memoria y las emociones se abordan desde el movimiento en esta pieza de danza contemporánea. La programación para escolares se retoma a final de mes, con 'El Mágico Planeta de los Instrumentos Insólitos', de Fetén Fetén, en Valverde del Camino el 29 de abril, una propuesta musical centrada en la experimentación sonora con instrumentos no convencionales.

Ese mismo día, en Punta Umbría, se representará el espectáculo de circo y danza 'Xpectro', de Zen del Sur; mientras que 'turismointerior (teatrointerior)', de David Montero/La Suite, ofrecerá sendas funciones en Moguer. Esta propuesta escénica de carácter contemporáneo que invita a la reflexión a partir de la experiencia personal.

En cuanto a la programación prevista para público general, Aracena acoge el 18 de abril 'OH VINO (humor y música en directo)', de La Líquida, que trata el origen festivo y cultural del vino a partir de la tradición escénica y el mito de Dionisos. Será a las 21,00 horas en el teatro Sierra de Aracena. Por otra parte, 'Las 13 rosas', de la compañía artística de Estíbaliz Núñez se subirá a las tablas del Teatro Municipal Salvador Távora el día 24 a las 20,30 horas. Más información en la web: https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/redandaluzade....