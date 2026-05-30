Ni lejía ni químicos: cómo limpiar el horno y eliminar la grasa incrustada - ALEX LAM - UNSPLASH

MADRID 30 (EUROPA PRESS)

Cuando acaba la semana, muchos se enfrentan a la tarea de hacer una limpieza profunda de sus casas. Sin embargo, no es inusual que las personas a las que menos les gusta hacerlo eviten las zonas más difíciles de limpiar, como el horno.

Ahora bien, si se ignora durante mucho tiempo, los residuos y la grasa se acumulan y queman. Antes de permitir que esto se convierta en un problema, algunos trucos caseros pueden ayudar a eliminar la suciedad antes de recurrir a productos químicos.

CÓMO USAR EL VAPOR Y UN LIMÓN

Este truco solo requiere un recipiente, agua y un limón fresco. No obstante, el cuenco debe ser resistente al calor para evitar que el material reaccione negativamente.

Antes de cualquier proceso de limpieza, se deben retirar las bandejas o cualquier otro utensilio dentro del horno para facilitar el proceso. Después se llena el recipiente con agua del grifo, se parte un limón a la mitad y se incorporan las mitades al agua. A continuación, se mete en el horno a 180 grados centígrados, se cierra la puerta y se deja durante unos 30 minutos.

Pasado este tiempo, se retira el recipiente y, cuando el interior se haya enfriado lo suficiente para no provocar quemaduras, se repasa el interior del electrodoméstico con una bayeta para retirar los residuos. El calor y el agua evaporada facilitan la retirada de la grasa, pero si la bayeta no es suficiente, se puede usar una esponja para raspar suavemente, evitando que sea abrasiva, ya que puede dañar algunos materiales.

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CÓMO USAR UNA PASTA DE BICARBONATO PARA LIMPIAR

El bicarbonato de sodio es una opción popular en la limpieza por su efecto abrasivo suave, su limitada capacidad de absorción y porque puede disolver algunos residuos gracias a su alcalinidad. Por ello, mezclada con agua, puede ser un aliado efectivo en la retirada de grasa incrustada de los hornos.

En un recipiente, se mezclan unas tres o cuatro cucharadas de bicarbonato con unas gotas de agua hasta formar una pasta espesa. Esta se extiende sobre las zonas más grasientas del horno con un paño, esponja o incluso papel de cocina, evitando que entre en contacto con la resistencia, el termostato o cualquier otro elemento eléctrico.

Esto se deja reposar entre 30 minutos y una hora, o durante toda la noche si la grasa es especialmente difícil de retirar. Después, se retira la pasta con una esponja o un paño y se enjuaga la superficie con un paño húmedo. Si aún quedan residuos después de este proceso, se puede repetir.

¿CÓMO SE LIMPIAN LOS HORNOS ANTIGUOS DE GAS?

Aunque la mayoría de trucos de limpieza de los hornos están pensados para los eléctricos, también hay soluciones para los de gas. Sin embargo, es especialmente importante que se desconecte el horno antes de cualquier limpieza y dejarlo enfriar por completo antes de retirar bandejas u otros elementos.

Además, se deben cubrir las rejillas de ventilación para evitar la entrada de productos o de agua. En el caso de que la grasa esté muy incrustada por el paso del tiempo, puede ser necesario ablandar la grasa utilizando el método con vapor de agua caliente y limón detallado anteriormente.

Después, se agregan varias cucharadas de bicarbonato (dependiendo de la cantidad de grasa que se quiera limpiar se usan más o menos) a un recipiente, junto con algunas gotas de agua hasta formar una pasta. Esta se aplica sobre las zonas afectadas, evitando el contacto con elementos eléctricos.

Esto se debe dejar actuar durante al menos 12 horas para combatir grasa incrustada, pero idealmente se deja actuar durante toda la noche. Posteriormente, se raspan suavemente las acumulaciones con una esponja o una bayeta, evitando siempre el uso de estropajos metálicos o de espátulas de metal si el interior tiene esmalte.

En el caso de que no se puedan retirar todo los residuos, se puede repetir el proceso. Finalmente, se retira el bicarbonato con un paño húmedo y, si queda un olor residual, se puede frotar limón diluido en agua o vinagre diluido sobre las paredes del horno y aclararlo con un paño húmedo.