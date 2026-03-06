Un total de 135 alumnos de la Universidad de Huelva participan en una nueva edición del programa Mentor 10

Programa Mentor 10 en la UHU con Cristina Morales (kick boxing) y María Pujol (triatlón). - JUAN JOSÉ ÚBEDA/JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las deportistas Cristina Morales (kick boxing) y María Pujol (triatlón) han protagonizado la jornada del Programa Mentor 10 que la Consejería de Cultura y Deporte ha organizado en la Facultad de Educación Psicología y Ciencias del Deporte y a la que han asistido 135 alumnos de la Universidad de Huelva (UHU).

La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Teresa Herrera, y la vicerrectora de Proyección Universitaria de la UHU, Joaquina Castillo, han inaugurado el encuentro que busca que, aquellos deportistas profesionales que, "por su posición de liderazgo de opinión, son ejemplo para la sociedad, puedan reportar beneficios a la sociedad andaluza en general", ha indicado la Junta en una nota.

La administración andaluza señala que estos mentores suponen "un ejemplo" en relación con hábitos de práctica deportiva y "su estímulo en la promoción de valores positivos". Durante el encuentro, en primer lugar, se ha realizado una charla y posteriormente una actividad práctica que, en este caso, ha tenido lugar en el Pabellón de Deportes Príncipe de Asturias.

"El programa Mentor 10 cuenta con deportistas en activo y otros que ya no lo están, para que realicen acciones formativas dirigidas a núcleos de población de especial interés y para que sean mentores de deportistas en formación que están destacando por su talento y su esfuerzo", ha subrayado la delegada.

Herrera ha proseguido destacando que, "en el caso de los talentos deportivos la figura del mentor puede suponer un valor muy importante para dar un impulso definitivo en la proyección de su carrera deportiva". "El deporte constituye un fenómeno social de creciente relevancia en la sociedad actual. El deporte de alta competición y el espectáculo que surge en torno al mismo tiene una gran influencia en la población en general, y en especial en los más jóvenes", ha apostillado.

LAS MENTORAS

Cristina Morales (Córdoba, 1992) es actual y tres veces campeona del mundo profesional ISKA 2019, 2020 y 2021. Es también actual campeona del mundo de Enfusión 2019; ganadora del Torneo de Boxeo Femenino de Iberdrola 2020; campeona de la Serie Mundial de Kryssing 2018; campeona de la KB de Expansión 2016; subcampeona de Europa WTPBL 2015 y campeona de España Profesional IFMA 2014, WKU y WKA 2015.

María Pujol (Sevilla, 1982) fue plata en el Campeonato del Mundo Universitario de triatlón de 2008. En los campeonatos de España ha obtenido dos oros y una plata y más de una decena de podios en los campeonatos de España de duatlón, duatlón plus, acuatlón y triatlón cross. Ha participado con el equipo español en pruebas de la Copa del Mundo y de la Copa de España.