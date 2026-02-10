Un total de 15 bandas de música de Huelva se beneficiarán de las ayudas impulsadas por la Junta de Andalucía

Un total de 15 bandas de música de Huelva se beneficiarán de las ayudas impulsadas por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 bandas de música de la provincia de Huelva se beneficiarán de las ayudas impulsadas por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para la compra y renovación de instrumentos.

Así lo ha anunciado el delegado de la Junta en Huelva, Jose Manuel Correa, quien, acompañado de la delegada territorial de Consejería de Turismo y Andalucía Exterior y de Cultura, Teresa Herrera , ha cifrado en más de 36.800 euros la cuantía que recibirán las agrupaciones musicales de Huelva, de los 400.000 euros destinados a 166 beneficiarias en Andalucía, según ha indicado la Junta en una nota de prensa.

Estas ayudas, convocadas el pasado 1 de septiembre, en régimen de concurrencia no competitiva, se dirigen a las asociaciones o fundaciones culturales de carácter musical sin ánimo de lucro y las hermandades y cofradías que tengan vinculadas o adscritas bandas de música, que estén inscritas en el registro público que resulte exigible conforme a su normativa de aplicación y tengan su domicilio social en la comunidad autónoma andaluza.

Dentro de esta convocatoria de nuevas ayudas, con una cuantía máxima de hasta 2.500 euros por beneficiario, son subvencionables los gastos por la adquisición de instrumentos de viento de madera y metal, de percusión y cualesquiera otros utilizados por las bandas, quedando expresamente excluido la adquisición de cualquier tipo de accesorio, excepto los de los instrumentos de percusión, atriles de concierto, luces de atril, mamparas separadoras de percusión, tarimas elevadoras para set de percusión o secciones viento metal.

El delegado de la Junta ha destacado que estas ayudas beneficiarán a bandas de Huelva, Lepe y La Palma del Condado, pero, "muy especialmente, a las de localidades medianas y pequeñas de la provincia" como Cumbres Mayores, Zalamea la Real, Zufre, Cala, Bonares, El Campillo, Villalba del Alcor, Higuera de la Sierra o Aroche.