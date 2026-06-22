Un total de 19 agentes se incorporan en la provincia de Huelva a la Unidad de Policía Adscrita

Nuevos agentes de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en funciones de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, ha dado este lunes la bienvenida a los 19 nuevos efectivos que se han incorporado a la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma en la provincia onubense.

Así lo ha indicado la Junta en una nota, en la que ha señalado que Correa ha felicitado a los agentes que se suman "a los 25 que ya estaban en la provincia", por lo que "el número de plazas, después de muchos años de espera, se ha ampliado notablemente".

El delegado ha destacado el trabajo de la Unidad en asuntos como la "protección de menores, donde colaboran con el Servicio de Protección al Menor de la Junta; el medio ambiente, con el apoyo del Plan Infoca, para vigilar parques y entornos naturales andaluces, y en "la prevención de las agresiones contra el personal sanitario", entre otras tareas.