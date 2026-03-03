Villamandos destaca el apoyo a universidades con una financiación "sin ordinalidad y con un sistema de compensación"

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villlamandos, en los actos de celebración del 3 de Marzo de la Univeridad de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villlamandos, ha reconocido la "importancia" de la Universidad de Huelva para la sociedad onubense y andaluza, "un potencial" que la Junta de Andalucía sigue apoyando "mediante el desarrollo de diversas acciones coordinadas y consensuadas con el sistema universitario público", entre ellas, "un modelo de financiación que se hizo sin ordinalidad y con un sistema de compensación y un decreto de ordenación de la enseñanza que permite a la Onubense ofertar once nuevos títulos".

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero, José Carlos Gómez Villamandos, durante su participación en el acto por el día de la institución académica onubense, donde se ha hecho entrega de las medallas 2026, según ha indicado la Junta en una nota de prensa.

Estos reconocimientos han recaído este año en la exrectora María Antonia Peña, el actor malagueño Antonio Banderas, el catedrático de Química Inorgánica Pedro J. Pérez Romero, la catedrática de Historia Contemporánea Encarnación Lemus López y, a título póstumo, en José Enrique Sánchez Núñez, que fue responsable de protocolo de esta universidad y, además, concejal y senador del Partido Popular.

En su discurso, Gómez Villamandos, quien ha felicitado a los nuevos doctores de esta Universidad así como a todos los que han recibido las Medallas 2026, ha remarcado que la Onubense "es uno de los grandes motores de esta provincia". "Es tractor de crecimiento, generadora de oportunidades y fuente incesante de talento, por eso desde la Consejería hemos trabajado durante toda la legislatura para dotar a nuestras universidades públicas de herramientas estables que les permitan planificar con ambición y responder a las demandas sociales", ha añadido.

Así, en cuanto al personal docente e investigador, ha señalado que "está mejor reconocido que nunca con los acuerdos históricos alcanzados para mejorar sus condiciones laborales". De esos acuerdos dirigidos al Personal Docente e Investigador (PDI) se han beneficiado más de 688 profesionales en la UHU, mejorando sus retribuciones. Por su parte, los receptores del complemento por carrera horizontal del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) son aproximadamente 540 personas.

Asimismo, ha puesto en valor la implantación del Grado de Medicina en Huelva, "una demanda histórica a la que se le ha dado respuesta y que, junto a las de Almería y Jaén, ha supuesto --además de completar el mapa de estos estudios en todas las provincias andaluzas-- pasar de mil a más de 1.300 plazas de nuevo ingreso en las universidades públicas de Andalucía".

En este sentido, Gómez Villamandos ha resaltado que la Onubense estrenará once nuevos títulos hasta 2028 gracias a la nueva planificación que ha impulsado el Gobierno andaluz y que han trabajado "codo con codo con las instituciones de educación superior".

La investigación constituye otro de "los pilares que engrandecen a la Universidad de Huelva" y, por ello, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha movilizado en I+D+I desde 2022 hasta 2025 un montante de 6,6 millones de euros, según ha precisado Gómez Villamandos, "a través de proyectos punteros y colaboraciones nacionales e internacionales, esta institución contribuye activamente al avance científico y tecnológico de la comunidad andaluza, desde las ciencias experimentales hasta las humanidades, pasando por las ciencias sociales y jurídicas".

"DOS GRANDES INSTRUMENTOS NORMATIVOS"

El titular de Universidad ha profundizado también en su intervención en Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) y la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (Ley ACTIVA). Sobre la primera de estas normas, ha destacado que reconoce de manera expresa que la universidad es "un servicio público esencial, que blinda el modelo de financiación, que protege como nunca antes al estudiantado --desde la bonificación de matrículas hasta el impulso a becas y movilidad-- y que dignifica la carrera profesional del personal docente, investigador y de administración y servicios".

"Es una ley que da estabilidad, autonomía y herramientas para competir en igualdad con las mejores universidades de Europa", ha remarcado.

Junto a ella, ha resaltado que la Ley Activa va a situar definitivamente la ciencia andaluza "en el corazón del modelo de desarrollo". "Andalucía ha alcanzado cifras récord de inversión en I+D y vamos a reforzar la excelencia para atraer talento internacional y fortalecer la transferencia del conocimiento. Porque la ciencia es una herramienta fundamental al servicio de la salud, de la economía, de la agricultura o de la inteligencia artificial", ha apuntado Gómez Villamandos.

Por último, el consejero ha terminado su intervención poniendo el valor el hermanamiento institucional entre Huelva y Adamuz (Córdoba), "fruto de la solidaridad y el acompañamiento surgidos tras la tragedia ferroviaria que conmovió a toda España el pasado mes de enero". "Este vínculo no solo simboliza el reconocimiento a la respuesta ejemplar, generosa y humana de los vecinos de Adamuz, sino que también nos recuerda que, en los momentos más duros, la cooperación y la empatía son valores que fortalecen el tejido social de Andalucía", ha concluido.