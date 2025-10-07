Vox exige al Gobierno respuestas y "soluciones urgentes" frente a la plaga de mildiu en Huelva

HUELVA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por Huelva, Tomás Fernández Ríos, ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería preguntas dirigidas al Gobierno de España, en las que reclama explicaciones y "medidas inmediatas" ante la "grave plaga" de mildiu que devasta la producción vitivinícola de Huelva, donde según los datos de la DO, "la merma de la cosecha, que se calculaba entre un 60% y un 70%, alcanza ya el 80% en algunas zonas, según el grado de afectación por el hongo".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el diputado nacional interpela al Gobierno sobre "el número de agricultores afectados", el "impacto económico" del mildiu para los agricultores y bodegueros en este ejercicio y la estimación para 2026, así como por las medidas adoptadas para evitar nuevas afectaciones del hongo mildiu en futuras campañas.

"Insistimos en que el Gobierno impulse un plan de ayudas directas para los viticultores afectados y queremos saber si está en contacto con el Gobierno andaluz para coordinar ayudas urgentes, así como si tiene previsto activar o solicitar algún fondo o instrumento en el ámbito de la UE para compensar las pérdidas de los viticultores", ha explicado Fernández Ríos.

Junto a todas estas cuestiones, Vox pregunta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación si ha realizado o promovido algún estudio sobre el impacto del mildiu y su relación con la disminución de la superficie de cultivo de viñedos por zonas de años anteriores, así como por las medidas adoptadas para favorecer el incremento y la implantación de la agricultura tradicional de secano en España en los últimos años.

Por último, según ha señalado el diputado nacional de Vox por la provincia de Huelva, en la iniciativa registrada en el Congreso también se solicita al Gobierno que explique "si se plantea autorizar el uso de algún fungicida que permita combatir la presencia masiva del hongo" y "si tiene previsto o considera mejorar el sistema de seguros agrarios del viñedo ante el mildiu".