Agricultura en Jaén destaca los 33 millones destinados a arreglar caminos rurales en la provincia desde 2029

Visita a las obras en el camino rural El Salado. - JUNTA

CAMBIL (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Jaén, Soledad Aranda, ha destacado los 33 millones de euros que la Junta de Andalucía ha destinado desde el año 2019 al arreglo de caminos rurales de titularidad municipal en la provincia.

Se trata de obras en 171 vías agrícolas de 88 municipios jiennenses, financiadas al cien por cien por la Consejería, según ha indicado este martes durante la visita a una de estas actuaciones, en el camino El Salado, en Cambil, con una inversión de 350.000 euros.

"Se enmarca en los planes de recuperación, reparación y acondicionamiento de caminos rurales para salir en auxilio de los pequeños municipios", ha explicado Aranda, que ha estado acompañada, entre otros, por el alcalde de la localidad, José María Guzmán.

Las obras en este camino rural cambileño, muy deteriorado y estrecho, incluyen la construcción de las necesarias obras de fábrica para la evacuación correcta de las aguas (cunetas revertidas, pasos salvacunetas), así como escolleras y tratamientos en el firme, con tramos asfálticos y de hormigón.

La delegada ha afirmado que el esfuerzo inversor de la Junta responde al "compromiso a la hora de no dejar solos a los agricultores". En este sentido, ha aludido al pasado tren de borrascas, "que ha supuesto graves daños en los caminos rurales.

"Un momento en el que los ayuntamientos van a seguir contando con el apoyo de la Consejería de Agricultura de forma ágil y rápida", ha asegurado. Al respecto, se ha referido al Plan Andalucía Actúa, dotado con 1.780 millones de euros, de los que más de 1.000 se destinan al sector agrario.

Igualmente, ha recordado la orden que regula el plan de recuperación de infraestructuras agrarias, en cuanto a caminos rurales e infraestructuras colectivas de riego, cuyo plazo de solicitud de ayudas finaliza este mismo martes, 10 de marzo, y que contempla 120 millones de euros para caminos rurales e infraestructuras de riego colectivas.

"Estos fondos servirán para actuar de emergencia en caminos agrícolas que están intransitables con el objetivo de contribuir a restablecer cuanto antes la actividad agrícola en el conjunto de Andalucía y en la provincia, un sector prioritario para Jaén", ha considerado Aranda.