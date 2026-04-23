Ana Mata supervisa en Beas de Segura y Arroyo del Ojanco (Jaén) los dispositivos sanitarios y veterinarios de San Marcos

La delegada de la Junta en funciones, Ana Mata (4d), conoce el dispositivo sanitario en Beas de Segura. - JUNTA

JAÉN 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Jaén en funciones, Ana Mata, ha visitado los municipios de Beas de Segura y Arroyo del Ojanco para supervisar el funcionamiento de los dispositivos sanitarios y veterinario de las fiestas de San Marcos.

Acompañada por los alcaldes de ambas localidades, José Alberto Rodríguez y José Berrio, ha conocido los detalles de los mencionados dispositivos en unas celebraciones que congregan a miles de personas en torno y que tienen en los toros ensogados su principal atractivo, según ha informado en una nota la Junta.

Mata también ha compartido esta jornada con las hermandades de San Marcos de estos municipios e la Sierra de Segura, encargadas de la organización de estos festejos populares, que, en el caso de Beas de Segura, están declarados de Interés Turístico de Andalucía.