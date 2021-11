Andalucía pide "coordinación" a Sanidad con el certificado Covid para que las CCAA no hagan "de su capa un sayo"

La Junta sopesa pedir al TSJA que "autorice el certificado Covid de vacunación como mínimo" para el acceso a hospitales o residencias

JAÉN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre (PP-A), ha pedido este jueves "coordinación" al Ministerio de Sanidad en relación al uso del certificado Covid de vacunación en el conjunto de las comunidades autónomas, para que éstas no tengan que hacer cada una "de su capa un sayo" y se genere "inequidad" entre ellas con la aplicación o no de dicho 'pasaporte' en determinadas circunstancias.

En un encuentro informativo de Europa Press Andalucía organizado en Jaén, el consejero de Salud y Familias se ha referido a esta cuestión después de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, señalase este miércoles que las comunidades autónomas tienen un "camino abierto" para solicitar el certificado Covid para acceder a determinados espacios, basándose en una resolución judicial del Tribunal Supremo que exponía que este pasaporte de vacunación estaría justificado en determinados ámbitos territoriales concretos, en un espacio acotado, atendiendo a la situación epidemiológica.

Al respecto, el titular andaluz de Salud ha apuntado que la ministra "cambió su parecer" este miércoles con dichas declaraciones, porque "en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dijo que el Tribunal Supremo no lo permitía, y ayer (este miércoles) dijo que sí lo permitía y que son las comunidades autónomas las que tengamos que pedirlo".

Al hilo, Aguirre ha apuntado que le pedirá "un poquito de coherencia" a Darias, y ha considerado que "las medidas deberían estar lo más cohesionadas posibles", porque "no vale que la ministra diga que cada comunidad haga de su capa un sayo y luego cada tribunal superior de justicia hace de su capa un sayo, y llegamos a una inequidad dentro de todas las comunidades autónomas".

PLANTEAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El consejero ha confirmado que por parte de la Administración andaluza están "inmersos" en la posibilidad de "intentar extender, o hacer visible, o que sea necesario" el certificado Covid "para temas importantes, como la entrada a hospitales o centros sociosanitarios, o al ocio nocturno", y al respecto ha subrayado que dicho certificado "ya lo tenemos todo el que se haya vacunado". "Y quien no esté vacunado, que se aísle y no se junte con los vacunados, y así evitaremos contagios", ha añadido.

El consejero ha recordado que la Junta realizó una "consulta previa" al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para pedir el certificado Covid para acceder al ocio nocturno hace unos meses, y nos dijeron que no", y ha criticado que en esta cuestión "estamos parcheando".

En esa línea, ha lamentado que "hemos estado un año y medio con un decreto de alarma, y el legislativo a nivel de Madrid no ha sacado, como le hemos pedido por activa y por pasiva, un cambio en la Ley de Salud Pública, un cambio en la Ley General de Sanidad, una ley de pandemias, algo que nos diera instrumentos a nivel de comunidades autónomas".

DIFERENCIAS ENTRE TRIBUNALES

Ha remarcado que, "si hubiera una ley clara, los tribunales superiores de justicia la aplicarían de manera clara", pero, "al no haberla referida a los aislamientos domiciliarios, a cierres perimetrales, cada tribunal superior hace de su capa un sayo".

Al respecto, Aguirre ha llamado la atención sobre la "paradoja" de que, en Andalucía, cuando la Junta pedía meses atrás autorización para el cierre perimetral de determinados municipios por su alto índice de contagios de Covid-19, una sala del TSJA con sede en Granada "nos decía que no y otra en Sevilla, con los mismos papeles, que sí", y ha apostillado que él "no le echa la culpa a los jueces", que "intentan aplicar la ley", y lo que pasa es que, "si no hay una ley clara de pandemia, de salud pública donde diga claramente lo que hay que hacer ante un estado de pandemia por parte de las comunidades autónomas, es normal que cada uno haga de su capa un sayo", según ha insistido.

En todo caso, el consejero ha confirmado que "posiblemente" van a realizar desde la Junta "otra vez los trámites de petición al TSJA para que nos autorice el certificado Covid de vacunación como mínimo" para el acceso a "centros sanitarios o sociosanitarios, como forma de garantizar hacia pacientes o personas mayores no contagios de Covid". "Intentaremos pedirlo, pero al Ministerio de Sanidad le pedimos que, para que cada comunidad no estemos dando saltos de un lado a otro, intentar coordinarnos", porque "esa es la misión" del departamento que dirige Carolina Darias, ha abundado Aguirre.

Ha concretado que, "lo que haremos posiblemente" cuando se celebre la próxima reunión del Comité regional de Alto Impacto de Salud Pública, el conocido como 'comité de expertos', será llevar una propuesta para que en Andalucía se pida el certificado en determinados eventos socioculturales o deportivos". "Ya veremos, tendremos que diseñarlo, o empezar poquito a poquito, a ver si cuela, y si va bien empezar a extenderlo", ha comentado el consejero.

El titular andaluz de Salud ha apuntado también que, cuando "no había llegado la posibilidad de vacunación al 100% de la población, comprendía en parte que el TSJA nos echara para atrás" la exigencia del certificado Covid en determinados supuestos, pero ahora, "al estar ya extendida la vacuna al 100% de la población, espero que no haya ningún problema" con el alto tribunal andaluz, ha continuado, al tiempo que ha defendido que una persona está "en su derecho de no vacunarse", pero él también está "en mi derecho de proteger a vacunados intentando evitar que en determinados sitios públicos, eventos, no entres tú por si puedes ser foco de contagio".

El consejero ha puntualizado que él es partidario de poder "limitar la entrada" de no vacunados en sitios donde "están personas de alto riesgo" de contagio, como hospitales y residencias de mayores, pero "no llegaría al nivel de Austria" de plantear el "aislamiento domiciliario" de los no vacunados. Ha añadido al respecto que el "nivel de concienciación" en relación a la vacunación en España ha sido "altísimo", superior al de países como el austriaco, y "hay una relación directa entre la incidencia" de contagios y el porcentaje de población no vacunada.