Andalucía prevé producir más de un millón de toneladas de aceite de oliva, un 5,5% menos que la anterior campaña

MENGÍBAR (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

La producción de aceite de oliva en Andalucía para la campaña 2025-2026 se estima en 1.080.900 toneladas, lo que supone un descenso del 5,5 por ciento con respecto a la anterior, que se ha saldado con una producción de 1.100.000 toneladas.

Así lo ha indicado este jueves el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón-Fernández Pacheco, quien ha presentado en Mengíbar (Jaén) el aforo de cosecha elaborado por su departamento de cara a esta nueva campaña.

Con respecto a la provincia jiennense, principal productora mundial, el aforo prevé una producción de 475.000 toneladas de aceite de oliva, casi el 44 por ciento del total de la comunidad.

Por otro lado, el consejero ha ofrecido el aforo para la aceituna de mesa: se espera una producción de 483.000 toneladas, un 0,3 por ciento superior a la obtenida en la campaña pasada y un 8,2 por ciento más que la media de las últimas cinco.

Además, se ha detenido en el impacto que tiene el olivar para el empleo. En aceite de oliva, se estiman unos 18,1 millones de jornales en labores asociadas al cultivo, de los que un 63,8 por ciento corresponderán a la recolección.

En el caso de la aceituna de mesa, se estiman 4,25 millones de jornales en labores de campo, incluida la recolección, lo que supondría el 62,7 por ciento.

