El Área Sanitaria Norte de Jaén acoge al nuevo grupo de residentes de atención primaria y hospitalaria

Programa de acogida preparado por el equipo directivo del Área Sanitaria, junto a la Comisión de Docencia del Hospital Universitario San Agustín y la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria Norte y Nordeste de Jaén. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LINARES (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

El Salón de Actos del Hospital Universitario San Agustín de Linares (Jaén), dependiente del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha sido este sábado el escenario de la jornada de bienvenida dirigida a los residentes que han elegido el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén para completar su formación sanitaria especializada, tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria.

En total, según ha precisado el Gobierno andaluz en una nota, el nuevo grupo lo componen 19 nuevos residentes en Medicina, Enfermería y Farmacia, de los cuales 16 son de Atención Primaria --diez son residentes de Medicina Familiar y Comunitaria (MIR) y seis de Enfermería Familiar y Comunitaria (EIR)-- y tres de atención hospitalaria, siendo una en Traumatología, otra en Radiodiagnóstico (ambos MIR) y una más en Análisis Clínicos (FIR).

El equipo directivo del Área Sanitaria, junto a la Comisión de Docencia del Hospital Universitario San Agustín y la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria Norte y Nordeste de Jaén, han preparado para este día un programa de acogida que se ha desarrollado entre las 9,30 y las 12,00 horas.

Entre las intervenciones, además del director gerente, José Luis García, lo han hecho Adrián González, de la Comisión de Docencia del Hospital Universitario San Agustín, y Juan Andrés Ramos, de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria Norte-Nordeste de Jaén, junto a dos residentes, Elena Delgado, R2 de Análisis Clínicos, y Macarena Maroto, R3 de Medicina Familiar y Comunitaria.

Tras un desayuno saludable que ha ofrecido el Área Sanitaria Norte de Jaén a los asistentes, han comenzado las intervenciones más técnicas y transversales. La primera de ellas ha sido la relativa a Medicina del Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. En ella han participado Ana Domínguez y Ana Martínez, médica y enfermera del Trabajo, respectivamente, además de María Dolores Lozano y Esperanza Carpio, técnica superior en Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad en el Trabajo y en Ergonomía y Psicosociología Aplicada, respectivamente.

Seguidamente, la subdirectora Económico-Financiera y de Servicios Generales, Laura Maraver, ha explicado el Plan de Acogida a los profesionales, que incluye a los residentes, así como la renovación que se está haciendo de estos documentos para que sean más accesibles al personal de nueva incorporación.

Otros dos temas estratégicos que se han tratado han sido Calidad y Comunicación, expuestas por Mercedes Alfonso, de la Unidad de Comunicación, espacio en el que ha tratado de transmitir a los nuevos residentes, desde su incorporación, la importancia de tener en cuenta en su actividad asistencial y formativa los criterios de calidad que exige la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, con la que están acreditadas varias Unidades de Gestión Clínica del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén o cuyo proceso han comenzado otras.

En contexto, la clausura institucional la ha llevado a cabo el tutor de Enfermería Familiar y Comunitaria José Antonio Cano, enfermero Familiar y Comunitario de la Unidad de Gestión Clínica Linares B (Centro de Salud Los Marqueses), finalizando el acto el director gerente, José Luis García.

Éste ha valorado el esfuerzo de los últimos años del Área Sanitaria en docencia, y ha avanzado que se va a apostar por incrementar las especialidades que puedan formarse en ella, fundamentalmente las médicas dentro del Hospital Universitario San Agustín, de Linares, además de otros aspectos como la investigación y la innovación.

Del mismo modo, García ha destacado que, "incluso en un área sanitaria de interior como la nuestra, la cual puede a priori no ser tan atractiva como otras de costa o con grandes capitales cerca, se pueden hacer importantes cosas, teniendo una gran potencialidad y un trato más cercano con tutores y pacientes". Como ejemplo ha puesto el reconocimiento que en los dos últimos años han obtenido varios residentes de Atención Familiar y Comunitaria en distintas jornadas científicas y congresos.