La atención primaria volverá al casco urbano de Cazorla, aunque no generalizada, hasta tener el nuevo centro de salud

Cazorla (Jaén) volverá a tener atención primaria "lo antes posible" en el casco urbano, aunque no de forma generalizada, sino para "determinadas consultas y determinados servicios que se consideren imprescindibles", por ejemplo "por su habitualidad o bien por el tipo de personas".

Es la solución "transitoria" --hasta que se construya el nuevo centro de salud, que ya tiene "el plan funcional terminado"-- acordada entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento y que se pretende llevar a cabo en un local que debe concretarse.

Así lo han trasladado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y el alcalde cazorleño, José Luis Olivares, tras la reunión que han mantenido este viernes en la Delegación del Gobierno andaluz.

En el encuentro, que ambas partes han valorado como inicio de "una nueva etapa de trabajo en común", han analizado la situación de la atención primaria, que se presta desde abril el Hospital de Alta Resolución (HARE) ante el mal estado del centro de salud. Una situación que ha originado rechazo entre la ciudadanía por cuanto el traslado a la nueva ubicación conlleva dificultades de acceso, al estar el hospital a más de dos kilómetros del casco urbano.

Sanz ha expresado el compromiso de la Junta para "afrontar la construcción de un centro de salud en el casco urbano de Cazorla y hacerlo en el menor tiempo posible". Mientras tanto, se dará "una solución transitoria" para que "determinados servicios" se desarrollen "también en un espacio que busquemos en el casco urbano".

En este sentido, ha anunciado que el próximo miércoles habrá una visita a Cazorla con equipos de ambas administraciones "para definir de manera definitiva los espacios" sobre los que ubicar "tanto el futuro centro de salud como este espacio transitorio".

Sobre este último, ha destacado que se pretende tardar "el mínimo tiempo posible" que conlleve "adecuar los espacios". "Lo que tenemos es que ver los espacios, ver el tipo de adecentamiento, a lo mejor hay que hacer alguna obra más o menos; hay que adecentarlo... Todo tiene que tener un mínimo de prestancia para poder desarrollar la actividad. Si tuviéramos que definir, pues yo lo defino en cuanto antes", ha destacado.

Con respecto a los servicios que albergaría este local temporal, ha preferido no precisarlos a la espera también de que los servicios sanitarios sean los que "hagan una propuesta definitiva de qué servicios son los que podrían ubicarse".

"El resto de servicios, mientras que construimos el nuevo centro de salud, tienen que seguirse desarrollándose donde en este momento se está haciendo, pero creo que el gesto de ofrecer determinados servicios a población concreta y en determinadas asistencias concretas pues es un gesto importante también para facilitar el servicio y la atención sanitaria a grupos de personas concretas que definiremos", ha comentado.

En cuanto al futuro centro de salud, el titular de Sanidad ha resaltado que disponer ya del plan funcional es "una muy buena noticia" por cuanto viene a determinar "claramente la tipología, las características, los servicios, la asistencia y la infraestructura" que implicará.

Se trata de "la base que permite avanzar", ya que sin ese documento no se podría "hablar de licitación de proyectos". De este modo, una vez se acuerde la ubicación --para la que no se descarta el suelo que había planteado el Ayuntamiento--, se trataría de "firmar ese convenio para que pueda empezar la cuenta atrás" y tener el nuevo centro de salud "en el menor tiempo posible".

"Tenemos suficiencia presupuestaria como para garantizar que esos avances van a desarrollarse pronto y lo único que nos va a limitar es los plazos administrativos que legalmente no podamos superar o acelerar. En todo lo demás, aceleraremos todo lo que podamos", ha subrayado.

Por su parte, el alcalde de Cazorla ha valorado la voluntad "de mirar hacia adelante, de intentar superar una etapa complicada para los cazorleños", ya que "se estaban viviendo situaciones desagradables para muchas familias" como consecuencia del traslado de la atención primaria al hospital.

De ahí que la vuelta al casco urbano fuera "una gran demanda". "Evidentemente, nos preocupaba el nuevo centro de salud y nos sigue preocupando. Pero en esta transición era necesario que ciertos colectivos sociales de Cazorla fuesen atendidos cerca de su casa. Y entendemos que la atención primaria sanitaria tiene que ser aquella que está cerca", ha declarado Olivares.

El regidor, además, ha explicado que los terrenos que ya en su momento el Ayuntamiento puso a disposición de la Junta para el nuevo centro de salud "en principio, son hábiles" y "son los que también se van a visitar" el miércoles. Al hilo, ha añadido que, "seguramente, habrá que tramitar administrativamente y desde un punto de vista urbanístico darle la forma para poder ir para adelante", si bien ha considerado que "eso no va a ser una dificultad".

Así las cosas, ha agradecido al consejero "la disposición para poder ver hecho una realidad pronto". "Y, desde luego, también ponernos todos tareas para intentar tener el mejor centro de salud en el menor espacio de tiempo posible, que creo que será un logro para todos y para los vecinos y vecinas de Cazorla", ha manifestado.