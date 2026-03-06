El Centro de Transfusión Sanguínea de Jaén organiza 57 colectas durante el mes de marzo

Una colecta de sangre. - JUNTA

JAÉN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión Sanguínea, Tejidos y Células de Jaén realizará durante el mes de marzo 57 colectas con el objetivo de garantizar el abastecimiento de hemoderivados en los hospitales de la provincia.

La programación ha comenzado esta semana con colectas celebradas en Alcaudete, Puente de Génave, Alcalá la Real, Jamilena, Bailén y en el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, según ha informado el Gobierno andaluz.

También ha habido en el IES Los Cerros de Úbeda y en el centro de salud de Cambil y han continuado este viernes en el de Martos y en la ubetense Cofradía de la Sentencia, en la parroquia Santa Teresa.

El lunes, las unidades acudirán nuevamente a Alcaudete y a Pegalajar; el martes estarán en la Universidad de Jaén, en el edificio Flores de Lemus, y en Alcalá la Real. El miércoles la colecta se repetirá en la UJA y llegará a Bailén; el jueves se desarrollará en Rus y en Huelma y el viernes en la empresa Valeo, de Martos, y en Torrebascopedro.

El 16 de marzo, habrá colectas en Bailén y Pegalajar; el día siguiente en la Universidad de Jaén y en Alcalá la Real y el 18 las unidades móviles volverán a la UJA y a Bailén. El jueves 19 se se han programado en el Colegio Maristas de Jaén y en Beas de Segura, mientras que el viernes 20 tendrán lugar en el Colegio Cristo Rey de Jaén y en Los Villares.

Durante la última semana del mes, el lunes 23 las unidades estarán en la Academia de la Guardia Civil de Baeza (donde repetirán martes y miércoles) y en Campillo del Río. El martes estarán también en Chilluévar y el miércoles en la Estación de Espeluy. El 26 las colectas están previstas en Beas de Segura y Huesa y el día 27, en Alcalá la Real y Los Villares.

La programación para marzo del Centro de Transfusión Sanguínea, Tejidos y Células de Jaén finalizará el día 30 en Vilches y Jabalquinto, mientras que martes 31 se desarrollarán en Sabiote y Santa Ana.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha señalado la importancia de donar sangre de manera periódica para asegurar las reservas hospitalarias, necesarias para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, enfermedades hematológicas, trasplantes y atención a accidentes, entre otras necesidades asistenciales.

Los requisitos para donar sangre son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni infecciones activas y acudir con DNI o documento identificativo. No es necesario acudir en ayunas. La donación es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donaciones.