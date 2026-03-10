La Escuela de Piñeros de Jaén cuenta con los primeros jóvenes formados en aprovechamiento sostenible del pino piñonero

Primera promoción de la Escuela de Piñeros de Jaén - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de la Escuela de Piñeros de Jaén ha formado a siete jóvenes en el aprovechamiento sostenible del pino piñonero. Se trata de una iniciativa impulsada en el marco del Plan de Gestión Integral (PGI) de Sierra Morena de Jaén que busca la formación de nuevos profesionales.

El curso, impartido por la empresa Forestra, ha contado con estos siete alumnos procedentes de municipios del entorno de los montes públicos gestionados dentro del PGI. A lo largo de la formación, los participantes --siete alumnos y una alumna-- han recibido contenidos teóricos y prácticos relacionados con la biología del pino piñonero, el sector del piñón y las técnicas de recogida de la piña.

La formación teórica ha abordado aspectos como el conocimiento del pinar, los procesos de transformación y comercialización del piñón y los procedimientos de trabajo exigidos para la recogida de piña en altura. La parte práctica se ha desarrollado en el monte público Despeñaperros, donde el alumnado ha realizado labores de recogida de piña.

La delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, María José Lara, que ha participado en la entrega de los diplomas formativos, ha reseñado que esta acción formativa, pionera en la provincia, "no sólo promueve los oficios vinculados al monte, sino que también facilita que los jóvenes puedan acceder a una actividad que requiere un aprendizaje especializado".

Al mismo tiempo, ha resaltado que la iniciativa "busca favorecer el relevo generacional en el sector forestal, fomentar oportunidades laborales en el medio rural y contribuir a fijar la población en las comarcas serranas".

Los aprovechamientos forestales asociados a estas actividades generan importantes beneficios ambientales, como la reducción del combustible vegetal en el monte, la mejora de la accesibilidad en caso de incendios, la creación de infraestructuras forestales y la mejora de los hábitats naturales mediante la apertura de pinares densos.

El Plan de Gestión Integral de Jaén abarca aproximadamente 35.000 hectáreas de montes públicos propiedad de la Junta de Andalucía. En este territorio se desarrollan diferentes aprovechamientos forestales, entre ellos la recogida de piña, cuya campaña se extiende desde noviembre hasta el 15 de abril.

Estas actuaciones forman parte de una estrategia de gestión sostenible que combina aprovechamiento económico, conservación del monte y desarrollo rural, impulsando iniciativas formativas como la Escuela de Piñeros para asegurar el futuro del sector.