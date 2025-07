Fomento muestra su disposición a firmar el Protocolo del ferrocarril y pide "seguir trabajando" por Jaén

JAÉN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha trasladado este miércoles, en el seno de la reunión de la Mesa Técnica para la Integración del Ferrocarril en Jaén, su disposición a firmar el Protocolo que se ha negociado con Ayuntamiento de la capital y ADIF. Los representantes de la Consejería de Fomento han subrayado que "en el ánimo de la administración autonómica siempre ha estado trabajar por mejorar el servicio ferroviario y que Jaén gane en movilidad y tenga mejores infraestructuras de transporte público".

Con este objetivo, "y a fin de ser lo más ambiciosos posibles", desde la Consejería se han trasladado varias propuestas que, como ha explicado el viceconsejero, "enriquecen la idea inicialmente planteada" y que se encaminan a que este acuerdo entre administraciones no sea una mera "operación a corto plazo que no ofrezca soluciones de futuro a los problemas que padece la ciudad".

Todo esto, como se ha detallado desde la Consejería, "pese a que en el inicio de la reunión de este miércoles, el Ayuntamiento de Jaén ha planteado, y como anunció hace unos días el alcalde de la capital, que la Junta de Andalucía no formase parte del protocolo al no establecer en el mismo una ubicación definitiva para la estación de autobuses".

En este sentido, la Consejería ha recordado que ya en el año 2008 el compromiso de las administraciones en otro Protocolo fue "soterrar las vías del tren", lo que contribuía a liberar espacio para dotar de un gran bulevar y de tener más disponibilidad de terreno para una estación intermodal, ya que aquella actuación, que "nos parecía muy acertada y necesaria antes y ahora", finalmente se "ha abandonado por parte del Ministerio y del Ayuntamiento, pero creemos que debemos de planificar a futuro acciones similares".

Con este afán, los representantes en la Mesa por parte de la Junta han planteado la "necesidad" de que el compromiso de las administraciones participantes no sea una solamente una actuación de integración planteada por el Ministerio.

Por dicha razón, "hemo pedido que se incorpore un segundo objetivo en el protocolo a firmar por las tres administraciones con actuaciones efectivas de mayor calado orientadas a crear un modelo de movilidad coordinado con los sistemas de transporte de las tres administraciones, que ofrezca soluciones reales de intermodalidad compatible con la necesaria expansión urbanística de la ciudad", ha explicado el viceconsejero.

Desde la Consejería de Fomento han insistido en la necesidad de "que todas las administraciones sigamos trabajando a futuro, para que Jaén tenga las infraestructuras de transporte, sobre todo a nivel de ferrocarril y de autobuses, que requiere una ciudad del siglo XXI, sin contentarnos con una actuación de integración que sigue dejando a una zona muy importante de la ciudad estrangulada por las vías sin poder interconectar de forma integral los barrios".

Desde la Consejería han destacado la importancia de que "todas las administraciones demuestren el interés en mejorar el futuro de Jaén y no en quedarnos con soluciones cortoplacistas", motivo por el cual las aportaciones que se han efectuado han ido "siempre encaminadas a mejorar".

Al hilo de lo anteriro, han considerado que, "sin perder el tiempo, debemos seguir tomando decisiones valientes, todo ello sin dejar a un lado que también debemos ser transparentes y apostar por la participación social para entre todos construir el Jaén del futuro".

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

En cuanto a la estación de autobuses, la Junta ha reafirmado la disposición "absoluta para que los jiennenses tengan una infraestructura moderna y que cumpla con su función, por lo que hemos trasladado nuestra mano tendida al Ayuntamiento para que no perdamos ni un minuto y cerremos la mejor ubicación, pero siempre con criterios técnicos y no de oportunismo político, siendo ambiciosos y no pensando en dos años vista".

El estudio técnico sobre las alternativas a la ubicación de la estación de autobuses es "un trabajo riguroso, por lo que pedimos que se analice y que se cuente con la participación social y vecinal", han señalado desde la Consejería, recordando que "cualquier otro planteamiento deberá ser rebatido con el mismo rigor técnico".

ESTACIÓN INTERMODAL

Desde la Consejería han señalado también que una de las aportaciones de la Consejería ha sido la incorporación en el Protocolo del segundo objetivo para diseñar actuaciones que hagan que Jaén pueda contar con "posibilidades de eliminar la barrera física que suponen las vías y dotarse de una gran estación intermodal en la zona norte y por lo tanto también ganar en posibilidades para un incremento y mejora de servicios ferroviarios".

Asimismo, han recordado que planteamiento que ha sido rechazado por el Ayuntamiento, argumentando que sería objeto de otro protocolo y por ADIF por falta de competencias en esta materia. Ante ello, la Junta ha lamentado "la falta de interés del Ayuntamiento para empenzar a trabajar ya en soluciones reales de movilidad para los jienenses".

Además, ha explicado que, en el ámbito de la actuación de integración diseñada por ADIF, desde la Consejería de Fomento se han realizado varias aportaciones para mejorar el planteamiento inicial.

Así, ha puesto como ejemplo que "se ha pedido que se contemple en los estudios la inminente puesta en servicio del tranvía de Jaén o que se valore la posibilidad de desplazar las vías hacia la zona norte para, de esta forma, liberar suelo junto a las actuales calles y así permitir la construcción de un vial que ofrezca una mejora considerable al tráfico de las calles aledañas a las vías".