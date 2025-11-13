La Fundación Proyecto Hombre gradúa a usuarios en Jaén con apoyo de la Junta de Andalucía - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Proyecto Hombre ha celebrado esta semana en Jaén la graduación de usuarios de sus servicios, en un acto que ha contado con la participación de representantes de la Junta de Andalucía. La entidad, que trabaja con personas con adicciones, recibió elogios por su compromiso social y por los programas de acompañamiento que ofrece a los jiennenses.

Según ha informado la Junta en una nota, el Gobierno andaluz destina 1,9 millones de euros a los distintos recursos que la fundación gestiona en la provincia: dos centros de tratamiento ambulatorio para adultos y menores, un centro de día y una comunidad terapéutica con capacidad para 45 personas, además de cinco plazas concertadas con la Consejería de Salud. La Fundación Proyecto Hombre también cuenta con un centro de tratamiento ambulatorio en Villacarrillo.

Del total de la financiación, 800.000 euros se destinan a conciertos de plazas, políticas de prevención, mantenimiento de sedes y programas sociolaborales desde la Consejería de Salud y Consumo. Otros 1,1 millones de euros se asignan desde la Consejería de Inclusión Social para programas específicos que buscan acompañar a las personas en la superación de sus adicciones, facilitando su integración social, desarrollo de itinerarios laborales, fomento de la corresponsabilidad, conciliación y voluntariado.

Durante el acto, los participantes fueron reconocidos como ejemplo de superación y fuerza de voluntad, destacando la labor de la fundación en la promoción de la recuperación y la reinserción social de quienes atraviesan procesos de adicción.