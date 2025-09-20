Hornos de Segura (Jaén) celebra la II Recreación Histórica de la Batalla de 1446 'La Traición'

Ana Mata asiste en Hornos de Segura a la celebración de la II Recreación Histórica de la Batalla de 1446 'La Traición' - JUNTA DE ANDALUCÍA

HORNOS DE SEGURA (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, ha asistido en Hornos de Segura a la celebración de la II Recreación Histórica de la Batalla de 1446 'La Traición', que cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía. Un extenso programa de actividades que desarrolla el Ayuntamiento durante el fin de semana en el municipio para conmemorar esta efeméride local medieval.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, Ana Mata ha puesto en valor este proyecto que, como ha señalado, "identifica a los habitantes de Hornos como pueblo".

"Iniciativas que no sólo promocionan la cultura, el patrimonio y la gastronomía, sino que también suponen revitalizar su economía y su comercio local", ha concluido la delegada.