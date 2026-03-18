El Hospital de Alcaudete estrena una nueva sala de radiología digital de última generación

Visita de la nueva sala de radiología - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALCAUDETE (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

El Hospital de Alcaudete (Jaén), dependiente del Hospital Universitario de Jaén y Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha estrenado una nueva sala de radiología digital, que sitúa al centro, según se ha indicado desde la Junta de Andalucía, en "la vanguardia en radiología digital robotizada de última generación".

La delegada de Sanidad, Elena González, que ha visitado la nueva sala, ha explicado que "representa un importante avance tecnológico, al tratarse de un sistema más eficiente y con una mayor capacidad diagnóstica".

El Hospital de Alcaudete tiene previsto realizar alrededor de 7.000 exploraciones anuales, dando cobertura tanto al municipio de Alcaudete como a otras aldeas de la zona pertenecientes a su área asistencial. Con esta actuación se renueva un equipamiento obsoleto, con más de 20 años de servicio y basado en un sistema de digitalización indirecta, sustituyéndolo por una tecnología puntera adaptada a las necesidades actuales de pacientes y profesionales.

La delegada de Sanidad ha incidido en que esta nueva sala supone "un avance muy significativo" en el radiodiagnóstico, ya que incorpora algoritmos con Inteligencia Artificial y una cámara de visión en tiempo real para el análisis corporal en 3D, que permite recomendar la dosis de radiación más adecuada en función de la anatomía del paciente.

En este sentido, González ha destacado que "implica una reducción superior al 50 por ciento de las dosis de radiación en términos generales, pudiendo ser de hasta un 45 por ciento en estudios de abdomen pediátrico. Otra de las ventajas de esta tecnología digital es que, con un único disparo, el software permite obtener diferentes visualizaciones de la imagen radiológica, como la eliminación de la visión de las costillas en una radiografía de tórax o la visualización exclusiva de tubos y drenajes.

De este modo, se evitan disparos adicionales y se reduce la radiación innecesaria. Además, el sistema incorpora herramientas de detección automática de anomalías --neumonía, neumotórax o nódulos-- señalando en tiempo real áreas de sospecha que facilitan el diagnóstico.

El personal técnico de radiodiagnóstico también verá mejorado su trabajo diario. La sala, completamente robotizada y con suspensión a techo, permite automatizar los movimientos, reduciendo el esfuerzo físico y acortando los tiempos de examen hasta la mitad respecto a los estudios convencionales. Esto se traduce, según la delegada, en "una mayor productividad, una reducción de las listas de espera y una experiencia más cómoda para los pacientes".

La nueva sala aporta, además, una calidad de imagen muy elevada gracias a sus detectores planos inalámbricos de última generación y a los algoritmos de Inteligencia Artificial diseñados específicamente para radiología. Asimismo, reduce las tasas de rechazo de pruebas al incorporar un sensor de movimiento que evita el disparo cuando el paciente se mueve, optimizando cada exploración.

La delegada de Sanidad ha indicado que el conjunto de inversiones realizadas en el municipio de Alcaudete hasta marzo de 2026 supera los 556.000 euros incluyendo tanto actuaciones en infraestructuras como en equipamiento sanitario. Junto a ello, Elena González ha valorado que, en próximas fechas, "se retoma la actividad de Cirugía Local Ambulatoria" en el Hospital de Alcaudete (HARE).