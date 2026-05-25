El Hospital de Úbeda (Jaén) celebra la II Semana de la Hematología con diversas actividades

Asistentes a una de las actividades de la II Semana de la Hematología. - JUNTA

JAÉN 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de la Cruz, de Úbeda (Jaén), ha celebrado la II Semana de la Hematología con el objetivo de acercar esta especialidad tanto a los profesionales sanitarios como a la ciudadanía, fomentando la actualización científica, la promoción de la donación y la participación activa de los pacientes.

El Servicio de Hematología y Hemoterapia ha organizado este programa, con el que se ha puesto en valor la "intensa actividad" que desarrolla diariamente en el centro ubetense, según ha informado este lunes la Junta de Andalucía.

Así, desde este departamento se llevan a cabo tareas fundamentales para el funcionamiento del hospital, como el diagnóstico y seguimiento de enfermedades hematológicas, la gestión del banco de sangre, el control de calidad analítica y la coordinación de los procesos transfusionales. Todo ello con un trabajo multidisciplinar que resulta esencial para la seguridad y la atención integral de los pacientes.

Entre las actividades de esta II Semana de la Hematología, ha destacado la jornada formativa 'Excelencia en el laboratorio de hematología y banco de sangre', dirigida a profesionales del laboratorio clínico y orientada a reforzar la calidad y seguridad en los procesos analíticos y transfusionales.

Esta programación también ha buscado fomentar espacios de encuentro entre profesionales y pacientes. En este sentido, el pasado 21 de mayo se realizó una tarde formativa con pacientes hematológicos y familiares, centrada en hábitos saludables, alimentación y actividad física, promoviendo una atención más cercana y participativa.

Además, hubo una colecta especial de sangre y plasma en colaboración con el Centro de Transfusión de Jaén, una actividad que simboliza la estrecha relación y coordinación existente entre ambas instituciones. La donación de sangre constituye un acto solidario imprescindible para garantizar la disponibilidad de componentes sanguíneos necesarios para la actividad hospitalaria diaria y para numerosos tratamientos y procedimientos médicos.

Desde el Servicio de Hematología del Hospital San Juan de la Cruz se ha señalado la importancia de estas iniciativas para visibilizar el trabajo que se realiza desde el laboratorio y las consultas, así como para fortalecer la educación sanitaria y la implicación de la población en aspectos tan esenciales como la donación de sangre y el cuidado de la salud.