El Inter de Jaén FS dona vinilos con dibujos Disney al Hospital de Jaén

Donación de vinilos - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Jaén ha recibido la donación de nuevos vinilos decorativos ilustrativos destinados al área de Observación de Urgencias Pediátricas por parte del Inter de Jaén Fútbol Sala, una iniciativa que permitirá continuar mejorando la ambientación y humanización de los espacios asistenciales dirigidos a la población infantil.

Los nuevos diseños, inspirados en personajes infantiles y motivos marinos como Nemo y otros elementos del fondo del mar, buscan "crear un entorno más amable, cercano y acogedor" para los menores que permanecen en esta zona asistencial, favoreciendo además "una estancia más tranquila tanto para los pacientes como para sus familias".

En el acto de entrega de esta donación han participado la directora gerente del Hospital Universitario de Jaén, María Belén Martínez, junto a representantes del Inter de Jaén Fútbol Sala, junto con miembros del equipo directivo de Enfermería, entre otros, quienes han podido conocer el resultado de esta actuación en el área pediátrica de Urgencias.

Desde el centro hospitalario se ha agradecido la colaboración del club deportivo con esta iniciativa, que se enmarca dentro de las actuaciones de humanización que el Hospital Universitario de Jaén desarrolla en distintas áreas asistenciales infantiles.

Esta actuación se suma a otras mejoras impulsadas en los últimos años en las áreas pediátricas del hospital, como la instalación de vinilos decorativos en los boxes de Urgencias Pediátricas con personajes infantiles, la creación de puntos de juegos y lectura en consultas externas, la decoración de salas de espera y consultas de Traumatología Infantil, así como los diseños especiales instalados en plantas de Pediatría y accesos del Hospital Materno-Infantil.

El centro cuenta además con el denominado 'Jardín de los Sueños', un espacio destinado a favorecer el juego, el ocio y la actividad educativa de los menores ingresados.