Jaén acoge una jornada provincial sobre actividades comunitarias de promoción de la salud

JAÉN 11 Nov. (EUROPA RPESS) -

La Delegación Territorial de Salud y Consumo de Jaén ha celebrado este martes la jornada técnica provincial sobre programas y proyectos de actividades comunitarias de promoción de la salud, dentro del calendario de Jornadas Técnicas Provinciales 2025 de la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía.

El encuentro se ha dirigido a responsables, equipos gestores y profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía implicados en la implementación de programas como la Red Local de Acción en Salud (Relas), el Plan Andaluz de Prescripción de Ejercicio Físico (Papef), Playas y Piscinas sin Humo, Promoción de Salud en el Lugar de Trabajo, Activos para la Salud y acciones en infancia, adolescencia y hábitos saludables en centros educativos.

La delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, ha afirmado que esta jornada permite revisar cómo se está trabajando realmente la salud comunitaria en Jaén y dónde hay que mejorar para aumentar impacto, coherencia y resultados.

"Tenemos un reto colectivo: alinear mejor procesos, perfiles profesionales y niveles del sistema para que la promoción de la salud comunitaria sea más efectiva y más sostenible en el tiempo", ha afirmado.

El programa combina presentación marco, foto inicial de diagnóstico provincial, trabajo por grupos temáticos y paneles de reflexión sobre organización, funciones y coordinación entre niveles, finalizando con conclusiones compartidas.

En el caso de Relas, uno de los programas estructurales en salud comunitaria de la Junta, sus objetivos se centran en impulsar procesos locales participativos de diagnóstico, planificación y acción en salud, favoreciendo políticas locales saludables, abordando determinantes sociales y promoviendo que municipios y tejido comunitario participen activamente en decisiones y priorización.

Relas incorpora, igualmente, la corresponsabilidad municipal en promoción de la salud y sitúa a los ayuntamientos como aliados estratégicos, generadores de activos para la salud en territorio.

Una segunda línea de trabajo se dirige, por un lado, en la identificación y dinamización de activos para la salud siendo estos los recursos, actividades y espacios percibidos por la ciudadanía como generadores de salud y bienestar.

Por otra parte, se incorpora en esta línea el programa de promoción de salud en el lugar de trabajo (PSLT), que busca proporcionar información y habilidades a las personas trabajadoras y promover mejoras en el entorno laboral que favorezcan los hábitos saludables, haciendo más fácil la elección de prácticas y conductas saludables.