La Junta analiza con alcaldes de la provincia de Jaén las ayudas para caminos rurales y regadío dañados por el temporal

Reunión sobre las ayudas para caminos rurales y regadío afectados por el temporal. - JUNTA

JAÉN 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, ha mantenido este jueves una reunión de carácter técnico con alcaldes y alcaldesas de la provincia para informarles sobre el plan de emergencia para la reparación de caminos rurales e infraestructuras colectivas de riego dañados por las borrascas ocurridas entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026.

Se trata de una de las medidas incluidas en el Plan Andalucía Actúa, que contempla una inversión global de 1.780 millones de euros, con la que la Junta "ya está interviniendo en la recuperación de Andalucía por todo aquello que ha supuesto el tren de borrascas".

"Hemos querido trasladar a los alcaldes y alcaldesas toda la información de estas ayudas que, de forma específica, hemos impulsado para poder intervenir con carácter de urgencia en los caminos rurales de carácter municipal", ha explicado Estrella sobre este encuentro que también ha contado con la vicepresidenta tercera de la Diputación, Pilar Parra.

La Junta contempla para Andalucía una inversión de 120 millones de euros (80 para caminos rurales y 20 para comunidades de regantes) que irá destinada a aquellos caminos que estén intransitables. Al hilo, el delegado ha señalado la importancia de contar con los alcaldes para que "trasladen las casuísticas de sus municipios antes del próximo 10 de marzo".

A partir de ese momento, técnicos autonómicos recorrerán los caminos rurales sobre los que se ha informado para poner en marcha este "procedimiento de emergencia, con el objetivo de que las ayudas lleguen a los municipios lo antes posible".

Estrella ha apuntado que las actuaciones derivadas de este procedimiento de emergencia serán de arreglo y reposición de los caminos rurales "siempre garantizando que el proceso sea el más ágil y el más rápido posible".

El Plan Andalucía Actúa comprende el desarrollo de la fase de recuperación, ya en marcha, tras la emergencia meteorológica. Tienen "una dotación de más de 1.780 millones de euros de recursos propios que se destinan, de forma prioritaria, a facilitar ayudas directas a autónomos y pymes, especialmente a agricultores y demás trabajadores vinculados al sector primario".

Estos más de 1.780 millones de euros se dirigen, de forma principal, a agricultores, ganaderos, autónomos, pequeñas y medianas empresas y ayuntamientos. El objetivo es recuperar la normalidad en cuanto a daños en carreteras, caminos rurales, vías pecuarias, centros educativos, espacios sanitarios e infraestructuras municipales, así como en la economía, con la pérdida de jornales y trabajos para autónomos y pequeñas y medianas empresas.