La Junta de Andalucía valora la importancia de establecer sinergias entre al Administración y el sector olivarero

JAÉN 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén, Jesús Estrella, ha señalado la importancia de la sinergia entre la administración autonómica y el sector olivarero "en la senda de la calidad", apoyándose en las diferentes líneas de ayudas y subvenciones para la modernización de cooperativas y almazaras, la incorporación de profesionales al campo o la eficiencia energética de las comunidades de regantes.

Según ha detallado el Gobierno andaluz en una nota, Estrella ha participado en la inauguración de las nuevas instalaciones de la Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de la Paz, en Bélmez de la Moraleda (Jaén), que ha contado con una inversión global de 1,7 millones de euros de los que la Junta ha aportado más de medio millón a través de la línea de ayudas dirigidas a la modernización y transformación de industrias agroalimentarias. Allí ha expresado "el compromiso para continuar caminando de la mano del sector con la calidad, con lo que nos diferencia, nos singulariza y nos permite ser mucho más rentables".

Acompañado por la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda, el alcalde del municipio, Pedro Montávez, y el presidente del consejo rector de la cooperativa, Domingo Rodríguez, Estrella ha apuntado el esfuerzo de los socios de esta cooperativa "en su compromiso con la producción que, finalmente, es un compromiso con su pueblo, con la creación de proyectos que van a permitir que, quienes nacen en municipios como Bélmez de la Moraleda, tengan la oportunidad de desarrollar su proyecto de vida en el municipio".

De esta forma, el compromiso del Gobierno andaluz con la calidad del sector olivarero y del aceite de oliva se traduce en diferentes líneas de ayudas y subvenciones que, como ha explicado el delegado del Gobierno en la provincia, "ayudan al pequeño agricultor, a las grandes industrias, a los municipios de nuestra provincia y a la producción".

Como ejemplo, Jesús Estrella ha precisado que la Junta ha destinado 75 millones de euros en los últimos seis años para facilitar la modernización de la maquinaria agrícola de 1.500 agricultores; también ayudas a comunidades de regantes como la de Bélmez de la Moraleda, con la que han podido poner en marcha una planta fotovoltaica que permite su autogestión energética, o la financiación dirigida a posibilitar la incorporación de jóvenes al campo, con cerca de 60 millones de euros en ayudas para casi 1.000 jóvenes de la provincia jiennense.

Para finalizar, el delegado del Gobierno de la Junta ha apuntado que "el presente y el futuro de los pueblos de Jaén depende de la suma de esfuerzos, algo en lo que el sector siempre encontrará en la Junta".