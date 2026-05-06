La Junta asigna a la Unidad Aceleradora el proyecto para reforzar la red eléctrica en la comarca de El Condado

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. - María José López - Europa Press

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha asignado a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) el proyecto para reforzar la red eléctrica en la comarca de El Condado, en la provincia de Jaén.

En concreto, el Consejo de Gobierno ha tomado razón este miércoles de la asignación al citado órgano de la tramitación de los permisos para la nueva infraestructura eléctrica denominada Plan Condado, promovida por la compañía de distribución eléctrica E- distribución Redes Digitales SLU en los términos municipales de Castellar, Santisteban del Puerto, Villacarrillo e Iznatoraf.

Esta iniciativa permitirá conectar la nueva subestación El Condado a la red de 132 kilovoltios (kV) de tensión existente, lo que reforzará la red de distribución eléctrica de esta comarca, según ha informado en una nota la Junta.

La actuación está incluida en el Plan de Inversión en Infraestructuras de distribución eléctrica en Andalucía para el periodo 2025-2027 de la empresa distribuidora E-distribución Redes Digitales, del que informó favorablemente la Consejería de Industria, Energía y Minas, encargada de establecer las prioridades según las provincias y realizar el seguimiento de la ejecución de estas inversiones.

Con la asignación a la UAP, se pretende agilizar al máximo la tramitación de permisos al considerar que se trata de una "actuación estratégica para el desarrollo presente y futuro de Jaén, la provincia que presenta un mayor déficit de infraestructuras eléctricas del conjunto peninsular, especialmente en municipios de acción preferente frente al riesgo de despoblación".

INCREMENTO DE LAS POSIBILIDADES DE USO

Los trabajos incluidos en el proyecto tendrán como principal valor el incremento de las posibilidades de uso de la energía eléctrica, tanto en continuidad o calidad como en disponibilidad, en El Condado a través de la red de distribución.

Una circunstancia que permitirá un mayor suministro de electricidad procedente de fuentes renovables, mejorará la calidad del suministro eléctrico y proporcionará a la red existente, estabilidad y soporte incrementando la capacidad para permitir futuras conexiones que posibilitarán nuevas oportunidades de implantación de servicios y otras infraestructuras para la comarca.

De este modo, este proyecto permitirá, en primer lugar, atender nuevas demandas en la zona. Se trata de instalaciones imprescindibles para los desarrollos de gran potencia, como son los proyectos urbanísticos, industriales o agrícolas, entre otras. Además, proporcionará una mayor capacidad de evacuación de generación renovable en la red de 132 kV de la zona.

Adicionalmente, permitirá el refuerzo de la calidad de suministro a todo el ámbito de la comarca y alrededores, en concreto, mejorando la calidad de suministro de las líneas de media tensión de Vilches 66/25 kV y de Villanueva del Arzobispo LMT Sorihuela.

Se contempla, para ello una nueva línea aérea de alimentación a la nueva subestación El Condado desde la línea eléctrica de tensión de 132 kV Úbeda-Villanueva del Arzobispo, la adecuación de la línea aérea simple circuito de tensión 132 KV Úbeda-Villanueva del Arzobispo entre los apoyos numerados como 270 y 272 existentes por futura conexión de la línea aérea de doble circuito de alimentación a la nueva subestación, así como la adecuación de esta última mediante la instalación de un parque de tensión de 132 kV.

El Plan Condado tiene una inversión de 4.813.165 euros y la ejecución y mantenimiento de las actuaciones implicará la ocupación de varias cuadrillas de técnicos especializados.

PAPEL CRUCIAL

Desde la Junta se ha desatcado que Andalucía aspira a desempeñar un papel crucial en el reto europeo de la transición energética, en el que las energías renovables ocupan un papel protagonista.

Es conocido que la transición gradual hacia una economía descarbonizada y un nuevo escenario energético constituye uno de los principales retos a los que se enfrenta la sociedad, pero, al mismo tiempo, constituye una oportunidad para la innovación tecnológica y la reindustrialización de la estructura productiva de Andalucía, la generación de empleo y el crecimiento económico.

El papel de las redes de distribución de suministro eléctrico es fundamental para conseguir dichos objetivos, y es por ello por lo que esta juega un papel relevante en los planes regionales, incluida la Estrategia Energética de Andalucía 2030.

La actividad de distribución, soportada en las nuevas infraestructuras que se promueven en El Condado, es aquella que tiene por objeto la transmisión de energía eléctrica desde las redes de transporte o desde plantas de generación conectadas a la propia red de distribución, hasta los puntos de consumo final. Esta actividad está regulada y financiada por el sistema eléctrico nacional, conforme a lo previsto en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

Los distribuidores, como titulares de las redes de distribución, serán responsables de la construcción, la operación, el mantenimiento y, en caso necesario, el desarrollo de su red de distribución. También, en su caso, de sus interconexiones con otras redes, y de garantizar que su red tenga capacidad para asumir, a largo plazo, una demanda razonable de distribución de electricidad de acuerdo con los criterios establecidos por la Administración General del Estado.