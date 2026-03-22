La Junta celebra "la fortaleza" de la tradición de la Falla de Mancha Real (Jaén) en su 42ª edición

La tradicional 'Gran quemá' de la Falla de Mancha Real (Jaén) que en 2026 celebra su 42ª edición. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MANCHA REAL (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asistido un año más a la tradicional 'Gran quemá' de la Falla de Mancha Real, en Jaén, que en 2026 celebra su 42ª edición, como broche final a las celebraciones que giran en torno al Día de San José y que cuentan con una "afluencia creciente" de visitantes y una participación vecinal que, según la consejera, "demuestra la fortaleza de una tradición que sigue evolucionando sin perder su esencia".

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, durante el acto, la responsable autonómica ha puesto en valor el trabajo realizado por el grupo de voluntarios del municipio que, cada año, da vida a la falla, subrayando que "esta celebración no solo es un ejemplo de creatividad popular, sino también de compromiso con la solidaridad y la sostenibilidad, integrando materiales reciclados y promoviendo valores ambientales entre mayores y pequeños".

Acompañada por la alcaldesa, María del Mar Dávila, y el resto de la Corporación Municipal, Catalina García ha precisado que esta festividad nació hace más de cuatro décadas, "cuando un grupo de carpinteros decidió rendir homenaje a San José, patrón de los trabajadores de la madera". Desde entonces, la celebración ha crecido hasta convertirse en una Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, proyectando el nombre de Mancha Real en toda la comunidad.

En contexto, la falla de 2026 se titula 'El viaje del héroe' y es de temática épica, pretendiendo, en forma de alegoría, llevar a cabo un homenaje a todo aquel que deja su mundo ordinario, para transformarse tras abandonar la zona de confort y atravesar las pruebas de la vida. Así, la falla está presidida por un busto del rey Arturo, con su espada Excalibur. Debajo de esta figura, la de la Dama del Lago. A los lados, el mago Merlín, así como otros personajes de la época.

Al hilo, la consejera ha concretado que falla trata "de representar la vida diaria de cualquier ciudadano que sale de su zona de confort, afronta las adversidades de la vida y consigue, mediante un ejercicio de resiliencia, adaptarse a las situaciones que van aconteciendo".

En este sentido, ha mencionado los recientes episodios que han acontecido en Andalucía, como el accidente ferroviario de Adamuz o el tren de borrascas, "que nos han puesto a prueba como sociedad". Al respecto, ha recalcado que "los andaluces hemos dado una lección de solidaridad, fortaleza y resiliencia, valores que vemos representados muy bien en lo que esta falla quiere mostrar".

Por otro lado, Catalina García ha puesto de relieve el valor educativo de la fiesta, señalando que "la Falla de Mancha Real es una muestra clara de cómo tradición y sostenibilidad pueden convivir", por lo que ha asegurado que "desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, seguiremos impulsando que nuestras celebraciones culturales sean ejemplo de respeto al entorno y motor de desarrollo local".

En suma, la programación de las Fallas 2026 ha vuelto a incluir pasacalles, actividades infantiles, pregón, eventos deportivos y encuentros culturales que han dinamizado el municipio durante varios días, "consolidando esta festividad como uno de los referentes culturales de la comarca de Sierra Mágina".