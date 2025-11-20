La Junta destaca el papel de Abisc como "motor económico y social" en el 25º aniversario de la asociación baezana

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en el 25 aniversario de la Asociación Baezana de Industrias, Servicios y Comercio. - JUNTA DE ANDALUCÍA

BAEZA (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha asistido al acto con el que se ha conmemorado el 25 aniversario de la Asociación Baezana de Industrias, Servicios y Comercio (Abisc), una entidad que "ha sabido convertirse en motor económico, social y humano de Baeza".

Así lo ha expuesto la titular andaluza, que ha subrayado que alcanzar 25 años de trayectoria es "reflejo de un trabajo constante, de que la unión hace la fuerza y de una apuesta decidida por el desarrollo del ecosistema empresarial local, pensando siempre en el progreso común de todos los baezanos y su comarca".

En este contexto, ha incidido en que, desde su fundación en el año 2000, esta Asociación "ha sido ejemplo de compromiso con el tejido productivo y comercial de la ciudad, del que se ha ganado su confianza, como demuestra que tenga ya más de 200 empresas asociadas y, de ellas, unas 120 en el entorno del Centro Comercial Abierto de Baeza".

Blanco ha agradecido a Abisc la cooperación e implicación que demuestra hacia iniciativas que impulsa la Consejería de Empleo y ha trasladado a la entidad el apoyo de la Junta frente a los "desafíos" que tienen por delante, como el impulso a la economía verde y digital, la formación y la recualificación de nuestros trabajadores, el relevo generacional o la conquista de nuevos mercados gracias a la digitalización.