La Junta destaca el papel de la Romería de la Virgen de la Cabeza en "la cultura y las tradiciones"

ANDÚJAR (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha destacado "el papel que juega en las tradiciones, en la religiosidad y en la cultura de la provincia y de toda Andalucía" la Romería de la Virgen de la Cabeza, que se celebra el último domingo del mes de abril de cada año.

Así lo ha expuesto Estrella, quien ha asistido en Andújar al preestreno de la serie documental 'La Morenita. Historia gráfica de la Virgen de la Cabeza', producida por Hurí TV en colaboración con Canal Sur, una de las advocaciones marianas más antiguas de España.

Dirigida por Javi Barón y Rosa Sánchez, este proyecto audiovisual de dos capítulos realiza un recorrido histórico y antropológico de la romería que, desde 2011, está inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Andaluz como Bien de Interés Cultural.

Según han detallado sus directores en un comunicado de Canal Sur, 'La Morenita' analiza el origen y algunos de los ritos más llamativos de una de las romerías más "peculiares y ricas del país", con un conjunto de ritos y estampas "propios y distintivos, que hacen que cada momento esté cargado de mucha significación".

Con este objetivo se ha hecho un seguimiento de diferentes participantes de la romería, buscando "mostrar al espectador las historias personales que se funden en medio de la multitud, como si fueran piezas de un gigantesco puzzle emocional".

Según Barón "esta serie es un intento de dar explicación a algo que todo el mundo dice que no la tiene y efectivamente después de un año entero trabajando podemos decir que no la tiene". "La romería de la virgen de la Cabeza de alguna manera es la que marca un patrón que luego se repite en la mayoría de las romerías andaluzas", ha señalado.

Al hilo de lo anterior, ha explicado que al ser de las primeras en surgir tras la reconquista, es la que "marca muchos de los principios, tanto a nivel narrativo con su leyenda como en la puerta en escena y teatralidad que tienen estos actos en los que lo profano y lo religioso se entremezclan dando como resultado un pensamiento mágico que está muy presente en la sociedad andaluza".

Por su parte, para Sánchez, "no es solo un documental sobre una virgen o una tradición religiosa. Es un viaje al corazón de algo muy nuestro, que mezcla fe, historia, cultura popular y una forma de sentir que no se puede entender del todo si no se vive."

El rodaje del documental comenzó a finales de abril de 2024, días antes de la romería, y se han prolongado hasta septiembre, incluyendo la grabación del día de la aparición, que tiene lugar cada año en la madrugada del 11 de agosto. Además de Andújar, el equipo del documental se ha desplazado a diferentes puntos de la provincia de Jaén, grabando en localidades como Colomera y la capital jienense.

Por otro lado, el director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juande Mellado, ha señalado que "una de las razones por la que Canal Sur ha participado este documental es porque siempre quiere estar en los acontecimientos importantes de Andalucía y la romería de La Morenita lo es". "El documental es una joya audiovisual que no va a dejar indiferente a nadie", ha continuado.

Para el director general de CSRTV es un "viaje antropológico en el que la música es muy importante". Además, ha añadido que se va a emitir en un momento en el que el canal vive "sus mejores momentos de audiencia". Finalmente, ha apuntado el despliegue humano y técnico que Canal Sur Radio y Televisión y CanalSur Más harán no solo el domingo sino a lo largo de toda la semana.

También ha participado en el acto el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, que, en nombre de la ciudad de Andújar, ha agradecido este gesto a Canal Sur cuyos dirigentes han venido en pleno, porque "esta serie documental es un pasito más para la divulgación de la fe andujareña a la Virgen de la Cabeza, que va más allá del despliegue que año tras año hace la cadena para llevar a todos los rincones del mundo la romería".

La voz del pueblo devoto ha estado representada por Manuel José Gómez, que ha dicho que "tiene que expresar su orgullo y gratitud por el estreno de esta serie documental de gran valor histórico y espiritual". Por ello, ha agradecido a la cadena y a Hurí la apuesta por el legado que deja el documental. "Es una joya para nuestra historia", ha concluido.

La música original está compuesta por Cristian de Moret, que ha realizado un estudio de los cantes y ritmos tradicionales de la provincia de Jaén, integrándolos de forma personal en sus composiciones. Además, ha abordado las tarantas de Linares y las sevillanas propias de la romería.

Su propuesta busca la innovación, pero siempre desde el respeto por la tradición que le inspira y de la que se nutre. Entre sus composiciones se encuentra una sevillana con tonalidad de taranta dedicada a la Virgen.