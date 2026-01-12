La Junta destina 10,8 millones a 31 proyectos con los que se formará y contratará a 465 desempleados de Jaén

Entrega de las ayudas a las entidades beneficiarias de los 31 proyectos aprobados - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha destinado 10,8 millones de euros para la formación y contratación de 465 personas desempleadas de la provincia de Jaén a lo largo de un año en 31 proyectos del programa Empleo y Formación (PEF). Así lo ha explicado el delegado del Gobierno, Jesús Estrella, que ha hecho entrega de las resoluciones de ayudas del PEF a 21 entidades jiennenses --20 ayuntamientos y una entidad privada sin ánimo de lucro--.

Estrella ha destacado "la variedad formativa, altamente especializada y atendiendo a las necesidades actuales del mercado laboral local", y entre las que ha citado la construcción, medio ambiente y agricultura, atención sociosanitaria, informática, y electricidad.

A su vez, ha detallado que se trata de la quinta convocatoria del programa PEF --antes escuelas taller-- que resuelve la Consejería de Empleo en el último lustro, que supone "una inversión acumulada de 50,3 millones de euros para 130 proyectos de los que se han beneficiado 1.917 desempleados de la provincia de Jaén".

En este sentido, ha recordado que este programa PEF "lo suspendió Europa en el año 2011 ante la existencia de fraudes en la gestión por parte de los anteriores gobiernos socialistas, proyectos que fueron recuperados por el Gobierno de Juanma Moreno en 2021".

Así, ha incidido en "la relevante inversión en cinco años, de 50,3 millones de euros que ha hecho posible llegar a más de 1.900 desempleados de la provincia de Jaén". "Hemos recuperado este programa con mayores garantías, consolidando una mayor empleabilidad y una mayor inserción laboral, puesto que en torno al 70 por ciento de las personas que se forman consiguen una inserción laboral", ha dicho Estrella.

El delegado ha puesto el acento en que "la Junta mantiene como objetivo principal dirigirnos a los desempleados, incidiendo en colectivos vulnerables, que necesitan de un mayor esfuerzo por parte de la Administración para garantizar su formación y su inserción laboral", y entre los que ha citado a jóvenes menores de 30 años, o personas con discapacidad, entre otros.

"Se ha recuperado con mayores garantías para el desempleado porque le proporcionamos un contrato de doce meses, cotizando a la Seguridad Social, y por tanto, una vez que finaliza, tiene la posibilidad de recibir prestaciones por desempleo, a la vez que garantizamos que perciba, el Salario Mínimo Interprofesional, a la vez que consiguen una sólida formación, certificados profesionales", ha detallado el delegado.

El PEF también supone, según Estrella, "sólidas garantías para los ayuntamientos", porque son ellos los que "solicitan la formación a la carta, los que detectan los yacimientos de empleo de sus municipios, los que diseñan y piden la formación específica para sus vecinos y de esta forma garantizamos una mayor inserción laboral".

En este sentido, Jesús Estrella ha agradecido "el papel de los ayuntamientos, de sus alcaldes y alcaldesas como colaboradores necesarios para el éxito de todas las políticas activas de empleo impulsadas por el Gobierno de Juanma Moreno".

Ha añadido que los 31 proyectos de esta edición del programa PEF se van a poner en marcha en breve. De hecho, las entidades disponen de un plazo de cuatro meses para ponerlas en funcionamiento, concretamente hasta el 19 de abril, para que "estos desempleados comiencen a formarse y a trabajar, y finalmente esa formación y ese empleo redunden en beneficio de los municipios en los que van a desarrollarse los 31 proyectos de estas escuelas taller".

Actualmente se sigue desarrollando la convocatoria anterior PEF, que culminará en torno a junio de este año. Los 465 nuevos alumnos accederán a un total de 92 acciones formativas: el 66,30 por ciento expedirán certificados profesionales, mientras que el resto son módulos que complementan los certificados.

El perfil del alumnado será muy variado: desempleados en general o colectivos específicos como jóvenes menores de 30 años, personas de entre 30 y 45 años, y colectivos vulnerables. Las entidades beneficiarias proceden de una veintena de municipios y son: 20 ayuntamientos y una entidad privada, la fundación educativa Franciscanas Ana Mogas, de Andújar.

Los ayuntamientos son: Alcalá la Real (dos proyectos), Alcaudete, Andújar (dos), Baeza (tres), Cárcheles (dos), Castellar (dos), Castillo de Locubín, Cazorla, Huelma (dos), Jabalquinto, Jódar (dos), La Carolina, La Guardia de Jaén, Los Villares, Mengíbar, Orcera (dos), Rus, Torres (dos), Villanueva del Arzobispo y Vilches.

Diseñado en el año 2021 con el objetivo de mejorar el funcionamiento y los resultados del antiguo programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, el programa Empleo y Formación contempla que las personas participantes sean contratadas desde el primer día y por un plazo de doce meses por parte de las entidades.

Además, las personas beneficiarias perciben el salario correspondiente al trabajo efectivo realizado, pudiendo ser mejorado, en su caso, conforme a los convenios establecidos en las entidades. Esta edición se rige por unas nuevas bases reguladoras, que adaptan el programa a la nueva legislación nacional relacionadas con la Formación Profesional para el Empleo e introduce mejoras gracias a la experiencia acumulada en este programa.

Como novedad, en esta edición se ha limitado el número de solicitudes a presentar por parte de las entidades públicas, teniendo en cuenta el tamaño poblacional.