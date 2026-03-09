La Junta destina 1,5 millones de euros en la rehabilitación de 60 viviendas sociales de Linares (Jaén)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz (4d), visita las obras de rehabilitación en viviendas públicas. - Gogo Lobato - Europa Press

LINARES (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía avanza en las obras de rehabilitación energética de 60 viviendas públicas, en régimen de alquiler, en Linares (Jaén). Se trata de un edificio de seis plantas, situado en la calle Marqués de Cabriñana, cuyas obras fueron adjudicadas por 1.535.751 euros e iniciadas el pasado diciembre.

El objetivo de esta actuación, financiada por el Gobierno autonómico con cargo al Programa Feder Andalucía 2021-2027, es mejorar la sostenibilidad y el comportamiento energético de estas viviendas sociales.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, junto a la alcaldesa de Linares, Auxi Olmo, ha visitado este lunes las obras, donde ha subrayado la importancia de este tipo actuaciones encaminadas a la transformación energética del parque público de viviendas.

Al respecto, ha señalado la apuesta del Gobierno andaluz por la rehabilitación de edificios y mejora del parque público y ha incidido en "los beneficios que esta rehabilitación va a reportar a las familias que viven en estas 60 viviendas sociales". "Estas obras dotarán de más confort a las viviendas y reducirán el consumo eléctrico, proporcionando un importante ahorro para la economía familiar", ha afirmado.

Díaz también ha hecho hincapié en el trabajo "para mejorar y modernizar las viviendas sociales de toda Andalucía, atendiendo las necesidades de muchas promociones afectadas por el paso del tiempo", en las que, según ha añadido, "no se ha invertido durante décadas, y las familias se merecen que sus hogares sean más seguros, accesibles y confortables".

A ello ha sumado la titular de Fomento que esta intervención "contribuye, además, a la conservación del medioambiente, ya que permitirá reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera".

La obra, que se encuentra al diez por ciento de su ejecución después de iniciar los trabajos de revestimiento de fachada, mediante un sistema de aislamiento térmico exterior (SATE), y de la impermeabilización de la cubierta, finalizarán previsiblemente en el mes de noviembre.

Por su parte, la alcaldesa ha valorado "cómo la Junta de Andalucía está trabajando por y para Linares" y ha puesto como ejemplo esta "mejora y rehabilitación de la envolvente que se está realizando en este edificio de AVRA". La agencia tiene también viviendas en otras zonas de la ciudad, como Arrayanes, Santa Ana, El Cerro y la Estación de Linares-Baeza.

"Es un placer que se esté actuando en este edificio del barrio de La Paz para mejorar el bienestar de los vecinos que viven aquí. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando codo con codo con el Gobierno andaluz, que sigue apostando por nuestra ciudad, para el bienestar de los linarenses", ha comentado.

Del Olmo, finalmente, ha recordado desde el equipo de gobierno está trabajando para que el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) "salga adelante para disponer de un modelo de ciudad más habitable, verde e inclusiva".

EL PROYECTO

El proyecto de rehabilitación del edificio Marqués de Cabriñana contempla diversas intervenciones en cubiertas y fachadas para reforzar el aislamiento del inmueble y mejorar el comportamiento energético de las viviendas.

Entre otras medidas, se procederá a la sustitución de las carpinterías existentes por otras de PVC con doble acristalamiento y la implantación de un sistema de aislamiento térmico exterior (SATE).

Por otro lado, se sustituirán los equipos de aires acondicionado de todas las viviendas, tanto en fachadas exteriores como interiores, por otros más eficientes. También está prevista la colocación de equipos de ventilación de doble flujo, tanto en el salón como en el dormitorio principal de cada vivienda, para evitar condensaciones.

El proyecto de obra abarca también el sellado de los huecos existentes de la zona central del inmueble, donde se encuentran las escaleras y los ascensores, así como otras mejoras en las zonas comunes, donde se instalará un nuevo sistema de iluminación, con sensores de presencia, y se procederá al pintando de los aparcamientos y pilares de la planta baja.

Asimismo, se han programado otras intervenciones en las cubiertas y en el techo de la planta baja para reforzar su aislamiento térmico, así como la colocación de 60 kit solares que reducirán el consumo de suministro eléctrico de los hogares. La empresa Lambda 360 EC, encargada de acometer estas obras de rehabilitación energética, tiene un plazo de once meses para ejecutar los trabajos.

CASI 4.500 VIVIENDAS EN ALQUILER

En concreto, en la provincia de Jaén, donde AVRA gestiona 4.595 viviendas públicas en régimen de alquiler, la Junta ha destinado este año un presupuesto de más de 2,4 millones de euros para la conservación, mejora y rehabilitación de estas viviendas.

El pasado año, la agencia ejecutó otras dos actuaciones de rehabilitación energética en esta misma provincia, para 50 viviendas en la calle 28 de febrero, en Bailén, y otras 17 viviendas ubicadas en la calle Betania, en Jaén capital.

En paralelo, se acometieron otras dos obras en la provincia que han supuesto mejoras de accesibilidad para un total de 44 viviendas sociales, eliminando las barreras arquitectónicas que dificultaban la vida diaria de los vecinos.

Es el caso de las desarrolladas en beneficio de 29 viviendas sociales de la calle Párroco Celedonio Cozar, en Andújar, y de otras 15 viviendas en la avenida de Linares del municipio de Bailén. A estas se une la obra de mejora de accesibilidad, recientemente finalizada en el municipio de Torredonjimeno, que han dotado de mayor confort a otras seis viviendas sociales de la calle Ponce de Léon.