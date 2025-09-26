La Junta destina 200.000 euros a la reforma en Alcalá la Real (Jaén) de la Oficina Comarcal Agraria de la Sierra Sur

Visita a la OCA de la Sierra Sur, en Alcalá la Real - JUNTA DE ANDALUCÍA

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha destinado 200.000 euros a las obras de reforma y modernización de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) Sierra Sur, en Alcalá la Real (Jaén). Esta actuación se enmarcada en el Plan de Transformación de las Oficinas Comarcales Agrarias de Andalucía.

La delegada territorial de la Consejería en la provincia, Soledad Aranda, ha indicado en su visita a las obras que esta intervención es "estratégica" para modernizar y digitalizar la red de OCA y acercar la administración al territorio.

"Alcalá la Real y su comarca tienen un potencial y una presencia del sector agrario muy importante, por lo que esta reforma es muy necesaria para seguir mejorando los servicios que se prestan tanto a agricultores como a ganaderos", ha señalado.

Las actuaciones tienen por objetivo la mejora del espacio y su capacidad para contener las diferentes herramientas que se ponen a disposición del sector. Aranda ha detallado que se trata de "lograr una oficina más accesible y eficiente".

Para ello, se está actuando tanto en el aislamiento del edificio, con la mejora en cerramientos y ventanas --con doble acristalamiento-- y actuaciones de impermeabilización de la cubierta para optimizar el funcionamiento de la oficina. En cuanto a eficiencia energética, las obras también incluyen la instalación de placas solares.

Por otro lado, esta actuación impulsada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural incluye la reordenación de espacios comunes, como aseos y sala de juntas. La idea es "ofrecer un mejor servicio a los agricultores y ganaderos de la comarca".

De forma paralela a las obras en la OCA de la Sierra Sur, la Consejería también está implantando en el centro la Oficina Virtual Agraria (OVA), que ofrece a los usuarios un espacio digital de atención y comunicación que facilita el acceso en línea a múltiples servicios relacionados con el sector agrario y el mundo rural, permitiendo la realización de trámites y gestiones de forma ágil, segura y sin necesidad de desplazamientos.