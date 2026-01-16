La Junta reabre el centro de visitantes Torre del Vinagre (Jaén) con medios propios y avanza en la nueva licitación

Visita el centro de visitantes Torre del Vinagre. - JUNTA

SANTIAGO-PONTONES (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha reabierto con medios propios, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), el centro de visitantes Torre del Vinagre, en el término municipal de Santiago-Pontones, en el corazón del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Además, "avanza" en la nueva licitación de la gestión de este centro, que permanecía cerrado desde el pasado verano "por una decisión unilateral de la empresa que hasta ahora era adjudicataria". Así lo ha indicado la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, María José Lara, que ha visitado este viernes las instalaciones en el momento de su apertura al público.

"Desde el preciso instante en el que Amaya tuvo conocimiento de la situación de cierre, ha actuado con firmeza y responsabilidad, articulando el procedimiento legal de resolución del contrato por incumplimiento grave, conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, una vez se han cumplido todos los trámites y plazos legales", ha explicado.

La agencia, gestora del centro, había advertido previamente al adjudicatario sobre diversas incidencias que se habían producido en la prestación del servicio, según ha añadido Lara, que ha estado acompañada por el coordinador provincial de Amaya, Luis Ranchal; el director del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Jesús Quesada; el jefe de Servicio de Espacios Naturales Protegidos, Juan Antonio Ruiz, y el teniente de alcalde de Santiago-Pontones, Manuel Vivo.

"Esas advertencias detonaron en la decisión personal del empresario de cerrar las instalaciones y, durante un tiempo, ha resultado muy complicado notificar al responsable los incumplimientos del pliego contractual y, por lo tanto, avanzar en la resolución efectiva del contrato", ha señalado.

En este contexto, María José Lara se ha felicitado por que "al fin, el centro vuelve a abrir sus puertas". En concreto, este viernes ha funcionado "hasta la una de la tarde" y este sábado lo hará "desde las diez de la mañana hasta las dos, y desde las cuatro hasta las seis de la tarde".

"Y ya se trabaja en establecer un horario constante a partir de los próximos días, teniendo en cuenta que en la sierra aún nos encontramos en periodo de descanso del personal tras la Navidad, con las instalaciones cerradas en general", ha comentado.

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Por otra parte, la delegada ha valorado que, "gracias a la buena gestión de los responsables de la Consejería y Amaya, ha sido posible resolver finalmente el contrato, teniendo en cuenta los plazos legales". Al respecto, ha recordado que "el proceso de resolución incluye trámites garantistas", como audiencia al contratista, informe del Gabinete Jurídico de la Junta o dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía,

"Por lo tanto, hasta recuperar la posesión del equipamiento y garantizar su reapertura en condiciones óptimas, ha sido necesario realizar un arduo trabajo que hoy da el fruto esperado", ha subrayado.

Así las cosas, en los últimos días "y en tiempo récord", se ha firmado el acta de resolución del contrato, se ha procedido a la elaboración del inventario, se ha llevado a cabo la limpieza de las instalaciones y se ha actuado en la tienda, con el almacenaje temporal de los elementos sensibles.

"Todo esto se ha desarrollado en apenas tres días de trabajo incansable de los profesionales de Amaya, lo que ha permitido que hoy estemos aquí procediendo a la apertura del centro, mientras se continúa trabajando en la nueva licitación que, como es lógico, lleva sus plazos también", ha declarado Lara.

En este periodo, está previsto que se ofrezca a los visitantes atención e información sobre los valores del Parque y sus opciones de ecoturismo, fomentando la sinergia con otros equipamientos y servicios del entorno, tales como rutas, actividades de senderismo, restauración, alojamientos y visitas guiadas".

La delegada ha apuntado que "el compromiso es avanzar hacia la gestión público-privada del centro". "Y que la empresa que resulte adjudicataria una vez culmine la nueva licitación desarrolle actividades de recepción, información, promoción y dinamización, con la calidad que esperan los visitantes y desde la experiencia que se viene implementando en las instalaciones de este tipo en toda Andalucía", ha manifestado.

LAS INSTALACIONES

El centro de visitantes Torre del Vinagre está en un punto privilegiado del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, concretamente al pie de la carretera A-319 que vertebra el espacio protegido.

Cuenta con más de 1.600 metros cuadrados que se dedican al centro de interpretación y servicios destinados al turismo de naturaleza, como información, restauración, dinamización y venta de artículos. Además, su proximidad al Jardín Botánico y al centro de visitantes Río Borosa, conforma un núcleo de gran interés para la nueva demanda ecoturística.

Se trata de uno de los centros más visitados de Andalucía. No en vano, en 2024 sumó 45.000 visitantes. Tiene una amplia sala expositiva sobre la riqueza del parque, un túnel de sonidos del bosque, sala de reuniones, cafetería y aparcamientos para turismos y autobuses. Además, tiene un sendero botánico con especies singulares como las secuoyas y el área recreativa 'Los Rodeos', con aparcamiento gratuito.

Entre los servicios de turismo de naturaleza que puede ofrecer se encuentran senderos por bosques maduros, ideales para baños de bosque y terapias naturales; rutas interpretadas en vehículos todoterreno, con acceso restringido y guías locales. Igualmente, avistamiento de especies en peligro de extinción y la posibilidad de acceder a la gastronomía local y experiencias culturales.

El centro, además, es pionero en sostenibilidad, ya que ha sido uno de los primeros en Andalucía en construir una balsa de evapotranspiración que permite que el residuo generado en las instalaciones sea vertido cero: el residuo líquido depurado pasa a la balsa, en la que una parte de él se evapora, mientras que la otra es eliminada por la vegetación que se implanta en la superficie, generando a la vez nueva biodiversidad en la zona.