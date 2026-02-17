La Junta subraya en Jaén su apuesta "sin precedentes" por la modernización de maquinaria del sector primario

Visita a Mariscos Castellar - JUNTA DE ANDALUCÍA

SANTISTEBAN DEL PUERTO (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

El delegado de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha subrayado "la apuesta sin precedentes" de la administración autonómica por el impulso a la modernización de maquinaria a empresas del sector primario a través de ayudas como las concedidas a la empresa Mariscos Castellar, que en las últimas cuatro convocatorias, suman 1,5 millones de euros.

En una visita a las instalaciones de la empresa en Santisteban del Puerto (Jaén), Estrella ha felicitado a Mariscos Castellar por "su apuesta por la modernización desde el mundo rural". Acompañado por la delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda, el delegado ha resaltado la "batería de acciones a gran escala que impulsan la competitividad del sector" como esta línea de ayudas, dirigida a sufragar inversiones en comercialización y transformación de productos pesqueros y acuícolas.

En la última convocatoria de ayudas, Mariscos Castellar ha recibido una subvención de 800.000 euros para la adquisición de maquinaria destinada a la línea de cocción y a la recogida de pedidos, además de una nueva carretilla eléctrica o una retractiladora para el embalaje de productos.

Esta línea de ayudas del Gobierno andaluz, como ha explicado el delegado, tiene el objetivo de "apoyar la transición verde potenciando la eficiencia energética".

Esta línea de subvenciones contempla aquellos proyectos que busquen la innovación comercial, la implementación de nuevos sistemas de transformación y la economía circular, entre otros aspectos. Jesús Estrella ha aplaudido la labor de esta empresa familiar que "no sólo ha apostado por el sector primario, sino por un producto diferenciado y de calidad que, desde un mar de olivos como es Jaén, proyecta sabor a mar desde un claro compromiso por la eficiencia y la excelencia".