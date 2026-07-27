Licitadas por cuatro millones el final de las obras de reforma del Parque Deportivo de La Garza en Linares (Jaén)

La consejera Patricia del Pozo, durante una visita al Parque Deportivo La Garza, en julio de 2025/Archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte ha publicado la licitación de las obras de terminación de la Fase I de la remodelación integral del parque deportivo La Garza, ubicado en Linares (Jaén), por un importe de 4.063.271,67 euros (IVA incluido). Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 18 meses.

La actuación tiene como propósito continuar con la modernización de las instalaciones del complejo deportivo --situado en un paraje de gran valor natural, con una extensión de 400.000 metros cuadrados--, una vez resuelto el contrato con la primera empresa adjudicataria a causa de distintos incumplimientos.

Las obras de la Fase I están encaminadas a la sustitución del edificio principal de acceso al parque deportivo La Garza, así como la reforma interior de los vestuarios del pabellón. También contemplan la reurbanización de todas las zonas exteriores, así como el acondicionamiento y la accesibilidad tanto de la zona de cabañas como las pistas.

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado que el Parque Deportivo La Garza, de titularidad de la Junta de Andalucía, afronta "un ambicioso proyecto" de modernización de sus instalaciones que aúnan tanto el deporte recreativo como la tecnificación de base y el deporte escolar.

El Parque Deportivo La Garza dispone de una gran cantidad de espacios deportivos y de servicio: campo de golf de nueve hoyos --único público de la provincia de Jaén--, con zona de prácticas, escuelas de golf, casa club y tienda; complejo de piscinas de verano; campo de fútbol 11 y futbol 5, y pabellón polideportivo cubierto.

Asimismo, también cuenta con dos pistas de tenis; cuatro pistas de pádel; una pista polideportiva; rocódromo de escalada de dos vías; parque aventura; circuito de bicicleta de montaña; ocho cabañas para alojamiento de 60 personas más una cabaña aula; cafetería; y tienda de golf.

La instalación tiene 221.612 usos registrados, entre los que destacan los de las piscinas con 76.303, y el campo de golf, con 49.601. El complejo deportivo acoge también el programa Campus para federaciones y clubes, con 68 grupos, 691 participantes y 2.797 pernoctaciones en 2025; así como los programas Escolares, con 88 centros educativos con 4.639 escolares participantes.

Un total de 215 alumnos por trimestre están inscritos a la escuela de golf y más de 500 golfistas son usuarios habituales. Las piscinas cuentan con 1.500 abonados en la actualidad.