En marcha el arreglo de dos caminos rurales en Bailén y Aldeaquemada (Jaén)

Visita a las obras en el camino rural de Aldeaquemada. - JUNTA

BAILÉN (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

Las obras de mejora que la Junta de Andalucía impulsa en dos caminos rurales en los municipios jiennenses de Bailén y Aldeaquemada están en marcha.

La delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda, ha visitado este martes los trabajos que Tragsa está llevando a cabo en el camino rural Camino Viejo, en el término bailenense.

Esta actuación se ejecuta sobre la práctica totalidad del trazado de esta vía (5.316 metros) que discurre en buen estado hasta su intersección con el arroyo Martín Grande.

En esta zona, por un lado, presenta firme compuesto por aglomerado y otros tramos de zahorra, mientras que, por otro lado, carece de cualquier tipo de firme. Además, este camino rural carece de obras de drenaje, según ha informado en una nota el Gobierno andaluz.

Durante esta visita, Aranda, que ha estado acompañada por el alcalde, Luis Mariano Camacho, ha conocido los detalles de las obras que se están realizando en el firme. Incluyen el escarificado, riego y compactado del mismo, así como el refuerzo de la capa existente y la ejecución de una capa de rodadura, además del desbroce y la limpieza de la capa superficial de arcillas el camino.

Por otro lado, Tragsa está construyendo badenes transversales y cunetas en tierra para la mejora del drenaje de la citada vía, además de escolleras.

La delegada también ha visitado las obras que Tragsa está realizando en el camino rural La Cimbarra-Navas-Santisteban para solventar los problemas de firme que presenta y las deficiencias en materia de evacuación de aguas.

Junto al alcalde del municipio, Manuel Fernández, ha sido informada por parte de la empresa adjudicataria de las actuaciones en cuanto al firme, donde se está aplicando una capa de rodadura de hormigón, así como la reparación y construcción de obras de drenaje.