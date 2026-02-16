Personas desempleadas mayores de 52 años se especializan en construcción en el PEF de Arroyo del Ojanco (Jaén)

Encuentor con alumnado participante en el PEF. - JUNTA

ARROYO DEL OJANCO (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

Una quincena de personas desempleadas mayores de 52 años se está especializando en construcción en Arroyo del Ojanco (Jaén) a través del Programa de Empleo y Formación (PEF) de la Junta de Andalucía.

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, junto al alcalde, José Berrio, ha mantenido un encuentro con este alumnado y el profesorado del que fue el primer proyecto que se puso en marcha en el ámbito provincial de la actual edición del PEF.

Es una iniciativa ideada y gestionada por el Ayuntamiento a la que la Delegación de Empleo destina 424.424 euros para formar y contratar a los beneficiarios. Al hilo, ha aludidio a "la formación de calidad" que está recibiendo este alumnado, perteneciente a un colectivo vulnerable en cuanto al acceso o reincorporación al mercado laboral, que tiene en este PEF una gran oportunidad para acceder a un buen empleo en un área "con una alta demanda de mano de obra muy cualificada".

"La construcción es un sector que ha cambiado mucho, altamente tecnologizado que conlleva nuevos enfoques en cuanto a seguridad y sostenibilidad, que requieren una recualificación constante y que conllevan un desarrollo profesional y una destacada calidad de empleo en un sector en continua evolución", ha dicho Mata.

Ha añadido que "en esta dirección es en la que está enfocado este proyecto arroyense, apostando por una formación de excelencia e incidiendo a su vez en las especialidades que necesita el tejido productivo local".

Igualmente, ha apuntado que se trata de un sector "muy dinámico, que permite a la persona trabajadora desempeñar distintas funciones. "Y, por tanto realizar la que más se ajuste a su perfil y su talento; en el que también destaca el trabajo en equipo, un contexto ideal para seguir aprendiendo y avanzando siempre, y que también ofrece opciones sólidas para el emprendimiento", ha comentado.

La delegada ha recordado que, en la parte práctica, este alumnado "realizará también intervenciones de calado en el municipio de la Sierra de Segura, que redundarán en la mejora de destacados espacios públicos".

Concretamente, los beneficiarios van a cursar 2.240 horas lectivas, repartidas a lo largo de 14 meses y estructuradas en cuatro módulos. El alumnado obtendrá al término de su formación tres certificados profesionales (todos de nivel 1).

Son los de Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización; operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción, y operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas. Además, están cursando una formación complementaria en fundamentos y técnicas en rehabilitación de edificios.

El certificado oficial es un título oficial que reconoce una calidad teórica y sobre todo práctica de hasta tres niveles y que tiene vigencia en todo el país y en toda la Unión Europea.

Finalmente, Mata ha explicado que esta edición del PEF se extenderá en la provincia hasta el verano; mientras que dentro de unos dos meses dará comienzo una nueva edición. Ambas convocatorias suman una inversión de Empleo de 18,8 millones de euros para la formación y contratación de 750 personas desempleadas y la ejecución de 50 proyectos (con un total de 147 acciones formativas), ejecutados y gestionados por 36 entidades (34 ayuntamientos y dos entidades privadas sin ánimo de lucro).