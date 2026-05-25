Profesionales del centro de salud Los Marqueses, de Linares (Jaén), impulsan talleres para controlar mejor la diabetes

Una de las sesiones del taller sobre diabetes. - JUNTA

LINARES (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén ha puesto en marcha en el centro de salud Los Marqueses, de Linares, un taller educativo dirigido a pacientes con diabetes tipo 2 con el objetivo de mejorar su autocuidado, prevenir complicaciones y aumentar su calidad de vida.

Denominado 'Conversaciones sobre diabetes', se ha desarrollado durante dos meses, todos los viernes de 10,00 a 12,00 horas y la ha impartido un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios de ese centro de salud linarense, según ha informado este lunes el Gobierno andaluz.

El programa se basa en una metodología participativa que sitúa al paciente en el centro del proceso asistencial, fomentando el diálogo, el intercambio de experiencias y la adquisición de conocimientos prácticos para el manejo de la enfermedad.

A través de sesiones semanales, los participantes abordan aspectos clave como la alimentación (basándose en la dieta Mediterránea), el ejercicio físico, el control glucémico, la planificación de menús, el cuidado de los pies o la prevención de complicaciones agudas y crónicas.

Los talleres destacan por su enfoque teórico-práctico, incorporando actividades como diseño de dietas saludables, interpretación del etiquetado nutricional, sesiones de ejercicio físico o aprendizaje del autoanálisis, lo que facilita que los pacientes integren los conocimientos en su vida diaria.

Esta forma de trabajo refuerza el papel activo del usuario en el control de su patología, favoreciendo hábitos de vida más saludables. Entre los beneficios de esta iniciativa se encuentra no solo la mejora del bienestar y la autonomía de los pacientes, sino también una reducción del impacto de la enfermedad en el sistema sanitario, al disminuir el número de complicaciones, consultas, hospitalizaciones y consumo de medicamentos asociados a un mal control de la diabetes.

El desarrollo de este tipo de programas pone de manifiesto el compromiso de los profesionales del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén con una atención sanitaria cercana, proactiva y centrada en la persona, consolidando el papel de la Atención Primaria como eje fundamental del sistema sanitario público y referente en la educación y promoción de la salud.

Las distintas sesiones están siendo impartidas por el enfermero especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria José Antonio Castillo, la enfermera residente en Enfermería Familiar y Comunitaria, Andrea Sales y las fisioterapeutas Lola Moreno y Estefanía Medina.