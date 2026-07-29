La reducción de la coerción centra la tercera conferencia del Hospital de Jaén sobre salud mental

Imegen de una de las conferencias - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La reducción de la coerción en la atención a la salud mental ha sido el eje de la tercera y última conferencia organizada por el Hospital Universitario de Jaén, dentro de las jornadas dirigidas a favorecer la recuperación de las personas con problemas de salud mental.

La conferencia ha sido impartida por Salvador Arjona, psicólogo clínico de la Comunidad Terapéutica, quien ha abordado la necesidad de avanzar hacia modelos asistenciales que minimicen e incluso eliminen las medidas coercitivas.

Durante su intervención ha destacado que la atención en salud mental se encuentra actualmente entre dos retos: garantizar la autonomía y los derechos de las personas atendidas y responder, al mismo tiempo, a las demandas de seguridad de la sociedad.

El ponente ha expuesto que la evidencia científica y la experiencia acumulada en distintos servicios demuestran que es posible reducir de forma significativa estas prácticas e incluso erradicarlas mediante programas específicos.

Asimismo, ha señalado que el tratamiento resulta más eficaz cuando el paciente participa voluntariamente en una relación terapéutica basada en la confianza, la reciprocidad y el respeto a su capacidad de decisión.

Arjona ha concluido que este cambio requiere transformar no solo las actuaciones profesionales, sino también la cultura organizativa y los servicios de salud mental. En este sentido, ha defendido que el movimiento de recuperación y la deliberación bioética constituyen un marco adecuado para orientar tanto la formación de los profesionales como la organización de los recursos asistenciales hacia una atención más respetuosa con los derechos de las personas.