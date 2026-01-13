El SAS incorpora en la provincia de Jaén seis nuevos logopedas

Reunión con los nuevos logopedas - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha incorporado esta semana cuatro nuevos logopedas que atenderán a pacientes del Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur. Tendrán sus consultas en dos centros de salud de la capital --Bulevar y Federico del Castillo--, en el de Martos (Jaén) y en un Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT). Estos cuatro se suman a los dos incorporados en el Área Sanitaria Norte de Jaén.

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad en Jaén, Elena González, ha destacado "la gran importancia que tiene el incremento de estos profesionales sanitarios para aumentar la calidad asistencial a numerosos pacientes, que además son la mayoría niños con problemas en el habla o mayores que sufren lesiones crónicas".

Los cuatro logopedas se unirán y coordinarán en su labor con los tres que ya cuenta el Hospital Universitario de Jaén de esta misma especialidad, para lo que ya han mantenido una reunión conjunta entre los responsables de este servicio en ambas entidades, con la presencia de Elena González.

"Todos estos refuerzos de profesionales, que se encuentran dentro del Pacto de la Atención Primaria de la Junta de Andalucía, nos permitirán ofrecer una atención con la mayor calidad posible a muchos jiennenses necesitados de ella", ha dicho la delegada de Sanidad en Jaén.

La provincia de Jaén en este momento cuenta con siete logopedas en el Área de Jaén-Jaén Sur, tres en el Área Norte y dos plazas más en el Área Nordeste.

Las patologías atendidas por estos cuatro nuevos especialistas del Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur serán los trastornos del habla, como las disartrias y las disglosias; del lenguaje, como las afasias, además de los asociados a las dificultades de la deglución al comer, tanto en la población infantil como en adultos con problemas crónicos, como la laringectomía e hipoacusia, tras la indicación para ello de facultativos de Otorrinolaringología o Rehabilitación.

El Hospital Universitario de Jaén cuenta ya para atender a estos pacientes con una Unidad de Voz, que presta consultas individuales y sesiones grupales diarias en sus centros Puerta de Andalucía y Neurotraumatológico, junto a una sala en el Materno- Infantil para asistir a los niños con problemas en los frenillos de la lengua o los labios, tanto en consultas externas como en las plantas de hospitalización.

El trabajo conjunto y coordinado permitirá contar con historias clínicas únicas de cada paciente para compartir información, además de llevar a cabo sesiones clínicas conjuntas y grupos de colaboración.

Los facultativos especialistas en Otorrinolaringología y en Rehabilitación del Hospital Universitario de Jaén serán los que valorarán a las personas con estos problemas y decidirán si es necesario derivarlas para que sean atendidas por los logopedas del propio centro hospitalario o ya a los cuatro incorporados por el SAS para las consultas de atención primaria.

"Esta es una nueva y clara apuesta de la Junta de Andalucía para mejorar la calidad asistencial a los jiennenses, que vuelve a mostrar nuestra decidida política por ofrecer cada vez una atención sanitaria pública más eficaz y eficiente", ha resaltado la delegada territorial de la Consejería de Sanidad en Jaén, Elena González.