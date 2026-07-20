El SUAP de Cazorla (Jaén) atiende a 570 pacientes durante su primer mes de funcionamiento

Interior del SUAP de Cazorla - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Cazorla (Jaén) ha atendido un total de 570 pacientes durante su primer mes de funcionamiento, desde su apertura el pasado 15 de junio.

Este balance, según informa la Consejería de Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, muestra "la utilidad" de un dispositivo que ha permitido recuperar la atención urgente en el casco urbano del municipio, acercando este servicio tanto a la población residente como a las numerosas personas que visitan la localidad durante la época estival.

El SUAP presta asistencia de lunes a viernes en horario de 15,00 a 08,00 horas del día siguiente y durante las 24 horas los fines de semana y festivos. El equipo está integrado por profesionales de medicina, enfermería y personal de gestión y servicios, que garantizan una atención continuada a la ciudadanía.

La apertura de este punto asistencial ha supuesto una mejora en la accesibilidad a la atención urgente para los vecinos de Cazorla. Asimismo, contribuye a reforzar la capacidad asistencial del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén durante un periodo de especial afluencia turística, en el que la población del municipio aumenta de forma significativa.

La Dirección Gerencia del AGS Nordeste de Jaén reconoce el trabajo de los profesionales de la Zona Básica de Cazorla, agradeciendo su labor en la puesta en marcha del SUAP, así como en los resultados obtenidos tras el primer mes de actividad en el núcleo urbano.

La puesta en marcha del SUAP forma parte del compromiso de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias con la mejora de la asistencia sanitaria en la comarca de Cazorla y constituye "una solución organizativa y asistencial" mientras avanzan los trámites para la construcción del futuro centro de salud de Cazorla, previsto en la parcela donde se ubicaba el antiguo centro de salud.