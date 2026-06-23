Un total de 15 desempleados mayores de 52 años finalizan su formación en turismo en Rus (Jaén) con el programa PEF

La delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía por suplencia, Ana Mata, junto con la alcaldesa de Rus, Rocío Beltrán, en el acto de clausura del curso. - JUNTA DE ANDALUCÍA

RUS (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

Un total de 15 desempleados mayores de 52 años han concluido en Rus (Jaén) su especialización en turismo en el programa 'Empleo y Formación' (PEF), al que la Junta de Andalucía ha destinado 429.960 euros. La delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía por suplencia, Ana Mata, ha clausurado este proyecto, junto con la alcaldesa, Rocío Beltrán, que ha supuesto la tercera edición en el municipio de esta iniciativa a la que el Ayuntamiento ha denominado 'Rustureo'.

Según ha detallado la Junta en una nota, desde junio del pasado año, los 15 alumnos han recibido formación teórica presencial en alternancia con la práctica profesional, a la vez que han sido contratados durante todo el año. En este contexto, Soria ha destacado "el rotundo éxito" de las tres ediciones de 'Rustureo', a las que la Junta de Andalucía ha destinado una inversión global de 1,25 millones de euros, y que han formado a 45 personas desempleadas en la misma especialidad, en el sector turístico, "un ámbito con grandes perspectivas de presente y futuro".

La delegada ha subrayado "el variado, extenso y sobre todo ingenioso programa de actividades" que ha desarrollado todo el alumnado, "plenamente implicado y motivado con este PEF, desde el primer día hasta el último, atrayendo turismo y dando vida a las calles del municipio". Según la delegada, "todos y cada uno de ellos han contribuido a dar a conocer el gran legado cultural, histórico y tradicional de Rus, a través de actividades dinámicas, divertidas y creativas".

La delegada ha destacado "el sobresaliente trabajo del equipo docente, que ha implicado e ilusionado a cada alumno, que ha podido demostrar su gran potencial y talento". A la vez que ha felicitado al Ayuntamiento "por idear y gestionar un PEF tan destacado, que va a tener en breve continuidad con otro proyecto de gran envergadura", en este caso enfocado al sector de la agricultura, una especialización "a la carta", adaptada a la realidad local y "con la meta de avanzar en el relevo generacional en el sector primario, un reto vital para la provincia, para toda la sociedad".

Los 15 alumnos que han terminado ahora su formación, han recibido un total de 2.240 horas lectivas, y han conseguido un certificado profesional de nivel 3 en la especialidad de Promoción turística local e información al visitante. También han cursado una formación complementaria (también de nivel 3) en Inteligencia Artificial aplicada al marketing digital (una formación que sirve para completar certificados profesionales del mismo nivel).

Entre las materias en las que se han formado y las habilidades que han adquirido, se encuentran: la gestión de información turística; creación, promoción y gestión de servicios y productos turísticos locales; gestión de unidades de información y distribución turísticas; y también han aprendido inglés para actividades turísticas.

La delegada ha reseñado que "este certificado se ha complementado con conocimientos básicos en IA, "un área de vital importancia en el presente y futuro de este sector, de todos los sectores". Concretamente, se les ha introducido en áreas relevantes como: Inteligencia Artificial, Big Data y e-commerce, marketing digital y aplicaciones de la IA en el marketing digital, entre otras.

Así, esta formación les posibilita desempeñar puestos diversos, como informador turístico, responsable de oficina de información turística, promotor turístico, técnico de empresa de consultoría turística, coordinador de calidad en empresas y entidades de servicios turísticos, o agente de desarrollo turístico local, entre otros.

Mata ha recordado "el gran potencial de turismo en la zona y por tanto las magníficas perspectivas de empleo" de este programa, bien por cuenta ajena o propia. Rus cuenta con rutas de senderismo en parajes naturales, entre los que sobresalen sus "caracoles", más de un centenar de pequeñas edificaciones en piedra seca, refugios o almacenes agrícolas que son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. También destacan diversas cuevas, como La Veguilla o Valdecanales (Monumento Histórico-Artístico, el único oratorio rupestre de origen visigodo en el sur del país).

Además, entre el legado de Rus y entorno, hay enclaves de gran interés, como el torreón de su castillo árabe o la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, que sigue el modelo de la escuela de Andrés de Vandelvira. A su vez, en su entorno se encuentran los yacimientos ibero y romano de Giribaile. Sin dejar atrás su gastronomía, sus tradiciones, y sus fiestas, entre las que sobresale la Fiesta de Mozos, de Interés Turístico en Andalucía, que se celebra en septiembre.