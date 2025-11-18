El tranvía de Jaén realiza este martes la primera simulación integral de operación real sin viajeros

JAÉN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tranvía de Jaén realizará este martes, a las 15,30 horas, una evolución clave de las pruebas la primera simulación integral de operación real, pero sin viajeros. La evolución de esta salida permitirá también introducir pruebas adicionales orientadas a ajustar los parámetros operativos que conformarán el futuro plan de servicio.

En esta ocasión, además de reproducir el recorrido completo de ida y vuelta previsto en la futura explotación, se llevará a cabo la primera simulación integral de operación real, en la que se validarán no solo los tiempos de viaje y la velocidad comercial, sino también los tiempos de parada en cada estación y los diferentes itinerarios contemplados en el sistema de señalización.

Según informa la Consejería de Fomento, esta jornada forma parte del proceso global de verificación conjunta de los sistemas de señalización ferroviaria y semaforización urbana, cuyo objetivo es asegurar la interoperabilidad y fiabilidad de los subsistemas que intervienen en la operación diaria del tranvía.

En este sentido se comprobará la señalización ferroviaria con ensayo de los distintos itinerarios programados en el enclavamiento y verificación de la respuesta de los equipos de señalización ante variaciones de circulación y maniobras específicas.

También se verá la respuesta de la semaforización urbana con la comprobación de los tiempos de cruce adaptados al futuro plan de operación, evaluando en detalle la prioridad semafórica y la sincronización con la aproximación del tranvía en condiciones de velocidad comercial.

Otro de los aspectos que se va a poner en prueba es la explotación y tiempos de viaje con la reproducción del comportamiento real del servicio, incluyendo tiempos de parada en andén, aceleración y frenado.

Esta simulación integral, según Fomento, "supone un avance decisivo dentro del calendario de validación, al permitir reproducir con mayor fidelidad las condiciones de un servicio comercial --aunque aún sin pasajeros-- y evaluar de manera precisa el comportamiento del sistema en un entorno prácticamente real".

Los datos obtenidos serán "esenciales" para ajustar la coordinación semafórica, optimizar los tiempos de operación y validar la funcionalidad de los itinerarios definidos en el sistema de señalización. Todo ello contribuirá a preparar las siguientes fases de pruebas, que incluirán circulaciones más exigentes y posteriores ensayos con viajeros simulados.