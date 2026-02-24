Andalucía aprobará este miércoles un paquete de bajadas fiscales para familias afectadas por el tren de borrascas

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, interviene antes de la inauguración del foro Transfiere 2026 en Málaga. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

MÁLAGA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía aprobará este miércoles, 25 de febrero, en su reunión semanal del Consejo de Gobierno, un "paquete de medidas fiscales" destinadas a las familias afectadas por el tren de borrascas que atravesó la comunidad autónoma entre los meses de enero y febrero, que incluye una serie de bajadas de impuestos para que su "vuelta a la normalidad sea todavía más llevadera".

Así lo ha anunciado este martes la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), en una atención a medios antes de intervenir en el acto de inauguración de 'Transfiere 2026', en Málaga.

La consejera ha recordado que la Junta ha puesto en marcha el plan 'Andalucía Actúa' "para que los andaluces que han estado afectados por el tren de borrascas recuperen cuanto antes la normalidad", y que "va a movilizar 1.780 millones de euros", de los que "más de mil millones de euros" son "para el sector productivo".

Como "novedad", la consejera ha anunciado que, "para seguir apoyando a las familias andaluzas que se han visto afectadas" por esta sucesión de temporales, la Junta aprobará este miércoles en Consejo de Gobierno "un paquete de medidas fiscales destinadas a las personas, a las familias afectadas", a quienes se les van a "bajar los impuestos con el objetivo de que la vuelta a la normalidad sea todavía más llevadera", según ha abundado.

Carolina España ha detallado que se va a "aprobar una deducción en el IRPF para aquellas viviendas que hayan sido dañadas", de forma que aquellas reformas que haya que llevar a cabo "puedan deducirse en el IRPF".

También se aprobará "una deducción por compra de vivienda en caso de que haya sido necesario sustituirla", o "incluso una deducción por alquiler para todas aquellas personas que hayan tenido que estar en un piso de alquiler mientras se rehabilita la suya", según ha explicado igualmente.

"Por lo tanto, trabajamos con los pies pegados a la tierra, y lo que queremos es poner en marcha un paquete de medidas eficaces y realistas que ayuden a los andaluces a recuperar cuanto antes la normalidad", según ha resumido la consejera de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Andalucía.