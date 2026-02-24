El Gobierno abrirá oficinas de atención para tramitar ayudas en Benaoján y Casares tras el tren de borrascas

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha mantenido un encuentro con el alcalde de Benaoján, Guillermo Becerra, miembros de la corporación municipal y alrededor de un centenar de vecinos y empresarios del municipio. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

El subdelegado, Javier Salas, destaca que las ayudas por desalojo supondrán alrededor de 200.000 euros para las familias de Benaoján

BENAOJÁN (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de España va a abrir oficinas de atención en los municipios malagueños de Benaoján y Casares para la tramitación de las ayudas puestas en marcha para la reconstrucción tras el tren de borrascas que ha sufrido la provincia malagueña, ha informado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, que ha visitado este martes el municipio de Benaoján.

Salas ha mantenido un encuentro con el alcalde de la localidad, Guillermo Becerra, miembros de la corporación municipal y alrededor de un centenar de vecinos y vecinas y empresarios de la localidad en la que ha estado acompañado por la jefa de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno, Nekane Barbero.

El subdelegado del Gobierno ha explicado que estas oficinas de atención "ya han sido coordinadas con los ayuntamientos para su ubicación en el Ayuntamiento de Benaoján y en la Tenencia de Alcaldía de El Secadero en el municipio de Casares. Estos servicios de atención estarán disponibles en los próximos días".

AYUDAS POR 200.000 EUROS A FAMILIAS DESALOJADAS DE BENAOJÁN

Javier Salas ha explicado a los vecinos y vecinas del municipio que sólo en el apartado de ayudas directas a las personas desalojadas la cuantía que corresponde a las familias de Benaoján asciende a unos 200.000 euros.

El subdelegado del Gobierno ha recalcado la "rápida respuesta del Gobierno de España con un plan dotado con 7.000 millones de euros de los que buena parte vendrán a Málaga y que atenderá a las personas, las infraestructuras y los sectores productivos de la provincia".

Javier Salas ha recordado que "es un plan de acción que aglutina a nueve ministerios del Gobierno de España que participarán en la reconstrucción en la provincia de Málaga. Es decir, el Gobierno de España al completo se vuelca con medidas para la reconstrucción y la vuelta a la normalidad".

El subdelegado del Gobierno ha destacado que "lo vamos a hacer con la mayor celeridad posible para que en el plazo de un mes todo el sistema de ayudas y medidas quede articulado".