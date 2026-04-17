Andalucía Trade organiza un encuentro de negocios para la industria auxiliar agrícola andaluza en Perú

Encuentro de negocios para la industria auxiliar agrícola andaluza en Perú organizado por Andalucía Trade. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Trade ha organizado una misión comercial híbrida --presencial y online-- para diez firmas andaluzas que desarrollaron una completa agenda de reuniones con 40 de los principales operadores, importadores, distribuidores, productores, instituciones y clientes finales de la industria auxiliar agrícola en Perú. La acción se ha celebrado en las ciudades de Lima, Trujillo, Chiclayo e Ica, del 13 al 16 de abril.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, en el ámbito de la industria auxiliar de la agricultura, Andalucía se situó en 2025 como la cuarta comunidad en ventas, al concentrar el 9,6% de las exportaciones nacionales, con un valor de 937 millones de euros --máximo histórico-- y un incremento del 6,5% respecto a 2024.

Según los informes de la agencia pública, este mercado viene registrando una creciente demanda de soluciones tecnológicas aplicadas al ámbito agroindustrial, especialmente en ámbitos relacionados con la sostenibilidad y la mejora de la productividad. La misión ha permitido dar visibilidad a la capacidad técnica y al grado de especialización de la industria auxiliar agrícola andaluza en un contexto internacional marcado por desafíos como la eficiencia en el uso del agua, la sostenibilidad de las explotaciones y la seguridad alimentaria.

Tanto las reuniones presenciales como las online --que sumaron 66 en total-- se han adaptado a las diferentes estrategias de internacionalización de las firmas participantes y a la flexibilidad necesaria para su operativa en mercados exteriores. Asimismo, las firmas participantes han mostrado una oferta diversa de productos y servicios vinculados al sector, entre ellos fertilizantes, bioestimulantes, sistemas de riego inteligente, tratamientos para aguas de riego, control biológico de plagas e insumos agrícolas especializados.

De esta manera, la organización de esta acción por parte de Andalucía Trade, con la colaboración de su Antena en Perú, será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. Feder de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.

EMPRESAS ANDALUZAS: ALMERÍA, MÁLAGA Y SEVILLA

Las empresas participantes en la misión se distribuyen por distintas provincias andaluzas, reflejo de la diversidad y fortaleza del sector en la comunidad. Almería concentró el mayor número de firmas participantes, con Criado y López, Agri Nova Science, Nutricrop, Bihox y Ferbio, todas ellas especializadas en soluciones avanzadas para la producción agrícola, desde fertilización hasta tecnología aplicada al riego y tratamientos.

Por su parte, Málaga contó con la presencia de Quimsa ITW, Creacciona y Sigfrido Fruit, compañías que abarcan desde soluciones químicas e innovación en sistemas de riego hasta la producción y comercialización hortofrutícola. Así, Sevilla estuvo representada por Fitovega y Agrointel, firmas centradas en nutrición vegetal, productos ecológicos y herramientas tecnológicas para la gestión eficiente del riego.

No obstante, esta distribución territorial pone de relieve el papel clave de Almería, Málaga y Sevilla como polos de innovación y desarrollo dentro de la industria auxiliar de la agricultura andaluza.

JORNADAS: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO ANDALUCÍA-PERÚ

En el marco de la misión, el pasado martes 14 de abril se celebró en Lima una jornada denominada 'Soluciones para el incremento de la competitividad del ámbito agroexportador', organizada en colaboración con la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP). Este encuentro ha servido como plataforma para el intercambio de información y contactos entre empresas e instituciones vinculadas al ámbito agrícola.

La actividad se celebró en el hotel Innside by Meliá Lima Miraflores y contó con la asistencia de representantes del sector agroexportador peruano, responsables institucionales y empresas andaluzas de la industria auxiliar de la agricultura. Durante la jornada se analizaron las necesidades actuales de la industria agrícola peruana y se presentaron distintas soluciones vinculadas al riego, la tecnología aplicada al campo, la sostenibilidad y la mejora de los procesos productivos.

Asimismo, el programa incluyó presentaciones técnicas, intervenciones empresariales y un foro de intercambio centrado en las posibles vías de colaboración entre compañías andaluzas y peruanas en el ámbito de la agricultura y la agroindustria.

En este contexto, Perú ha registrado en la última década un crecimiento económico sostenido por encima de la media regional, con un sector agrícola que tiene un peso clave en la economía y en el empleo del país. El avance de las agroexportaciones y la amplia red de acuerdos comerciales internacionales han consolidado al país como un mercado atractivo para empresas andaluzas vinculadas a la industria auxiliar de la agricultura.

Por último, "existen oportunidades para firmas andaluzas especializadas en riego, maquinaria agrícola, agricultura de precisión, fertilizantes, seguridad alimentaria y servicios tecnológicos".